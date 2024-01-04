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Студия Postimees: раздор в крупнейших партиях усиливается?

13:00 политолог Пеэтер Тайм
Елена Поверина
, ведущая видеорубрики
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К чему приведет война Андруса Ансипа с Кайей Каллас и Юри Ратаса – с Яной Тоом? Напомним, что первый настаивает на смене председателя Партии реформ, а второй – на недопуске Тоом к выборам в Европарламент.

На вопросы Rus.Postimees ответит в прямом эфире политолог Пеэтер Тайм. Смотрите интервью в 13:00!

  • К чему может привести противостояние в двух больших партиях? 
  • Кто может возглавить оппозицию Кае Каллас в Партии реформ?
  • Повлияет ли недовольство общества на политику правящих партий?
  • Есть ли быстрые решения по выводу экономики из кризиса?
  • Могут ли заявления Юри Ратаса привести к его уходу из Центристской партии?
  • Кто последует за экс-председателем центристов?
  • Каковы шансы Ратаса на евровыборах в составе разных партий?
  • Стоит ли расценивать евровыборы как референдум о доверии правящим партиям?
  • Кто, если не Кая Каллас, которая хочет оставаться премьером все четыре года, займет пост еврокомиссара от Эстонии? 
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