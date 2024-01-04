Студия Postimees: раздор в крупнейших партиях усиливается?

К чему приведет война Андруса Ансипа с Кайей Каллас и Юри Ратаса – с Яной Тоом? Напомним, что первый настаивает на смене председателя Партии реформ, а второй – на недопуске Тоом к выборам в Европарламент.
На вопросы Rus.Postimees ответит в прямом эфире политолог Пеэтер Тайм. Смотрите интервью в 13:00!
- К чему может привести противостояние в двух больших партиях?
- Кто может возглавить оппозицию Кае Каллас в Партии реформ?
- Повлияет ли недовольство общества на политику правящих партий?
- Есть ли быстрые решения по выводу экономики из кризиса?
- Могут ли заявления Юри Ратаса привести к его уходу из Центристской партии?
- Кто последует за экс-председателем центристов?
- Каковы шансы Ратаса на евровыборах в составе разных партий?
- Стоит ли расценивать евровыборы как референдум о доверии правящим партиям?
- Кто, если не Кая Каллас, которая хочет оставаться премьером все четыре года, займет пост еврокомиссара от Эстонии?