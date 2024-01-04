Государство планирует избавиться от очередей на места в детских садах

В рамках реформы дошкольного образования детей от полутора до трех лет планируют отдавать в группы по уходу (lastehoid), а старше трех лет – в детские сады. Долю нагрузки возьмет на себя частный сектор, а местные самоуправления должны будут компенсировать им расходы, пишет Rus.ERR.
«Дошкольным образованием от полутора до трех лет может стать группа по уходу за детьми. Там появится обязательная учебная программа, и требования к муниципальным и частным услугам станут едиными. Муниципальные ясельные группы тоже будут называться группами по уходу, но их суть не изменится», - сказала «Актуальной камере» глава отдела дошкольного образования Министерства образования Майла Раяметс.