Государство планирует избавиться от очередей на места в детских садах

«Дошкольным образованием от полутора до трех лет может стать группа по уходу за детьми. Там появится обязательная учебная программа, и требования к муниципальным и частным услугам станут едиными. Муниципальные ясельные группы тоже будут называться группами по уходу, но их суть не изменится», - сказала «Актуальной камере» глава отдела дошкольного образования Министерства образования Майла Раяметс.