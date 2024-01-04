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В Латвии задержали россиянина по подозрению в шпионаже

rus.postimees.ee
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Наручники. Снимок иллюстративный.
Наручники. Снимок иллюстративный. Фото: Elmo Riig

Служба государственной безопасности (СГБ) Латвии задержала на территории страны гражданина РФ, подозреваемого в шпионаже в пользу российских спецслужб. Об этом сообщает СГБ Латвии на своем сайте, уточняя, что задержание было проведено 20 декабря 2023 года.

Указывается, что уголовное дело в отношении россиянина возбудили 18 декабря.

По версии СГБ, мужчина «собирал и передавал российской разведке и службе безопасности информацию о критически важной инфраструктуре и военных объектах в Латвии», а также «оказывал другие виды поддержки российской разведке и службе безопасности в обеспечении деятельности, направленной против латвийского государства».

Отмечается, что у задержанного было изъято большое количество носителей информации и документов. Имя подозреваемого при этом не разглашается.

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