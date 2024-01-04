Эксперт по недвижимости: зимой рынок достигнет дна, но худшее уже позади

По словам Игоря Хабала, в условиях повышения налогов и растущей безработицы пошатнувшаяся экономика, вероятно, достигнет дна уже в первом квартале.

«Поскольку квартиры в относительно дорогих новостройках, договоры на покупку которых были заключены ранее, были сданы только в этом году, а нового строительства стало меньше, статистика сделок с недвижимостью в первом и втором квартале, вероятно, будет очень сдержанной. В то же время, экономический спад выглядит довольно умеренным, рынки прогнозируют снижение процентных ставок по кредитам, а занятость по-прежнему высока. Число людей, у которых возникают проблемы с погашением банковских кредитов, также невелико, а доля кредитов, платежи по которым просрочены более месяца, составляет менее одного процента», - сказал Хабал.

«Если несколько предыдущих лет в преддверии зимы было много новостей, способствующих неопределенности, от коронавируса и начала войны до стремительного роста цен на электроэнергию и газ, то в этом году таких потрясений нет. Потребительская уверенность оставляет желать лучшего, но ко второй половине года, по мере снижения ставки Euribor, рынок недвижимости должен снова стать более активным», - добавил Хабал.

«На данный момент спрос на недвижимость сравнительно низкий, зимой эта ситуация не изменится, и продавцам приходится с этим считаться. Разрыв между ожиданиями продавцов и покупателей составляет около десяти процентов, и тот, кто хочет продать, должен проявить гибкость», - пояснил Хабал.