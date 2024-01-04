Известное эстонское адвокатское бюро наконец-то уходит из Беларуси

По словам управляющего партнера эстонского офиса Sorainen Каупо Лепасеппа, причина, по которой специализирующееся на коммерческом праве бюро, в котором работает более 400 юристов, налоговых консультантов и сотрудников бизнес-услуг, раньше не ушло из Беларуси, заключается в том, что у них там имеется много крупных клиентов с более чем тысячей сотрудников, с том числе западные предприятия и международные адвокатские конторы. Из-за агрессии против Украины они нуждались в помощи в реорганизации своей работы и сокращении предприятий.