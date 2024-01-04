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Известное эстонское адвокатское бюро наконец-то уходит из Беларуси

Прийт Пуллеритс
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Аку Сорайнен.
Аку Сорайнен. Фото: Vallo Kruuser

Основанное почти три десятилетия назад в Таллинне адвокатское бюро Sorainen, которое до сих пор работает в Беларуси (главный союзник России, развязавшей полномасштабную войну в Украине), в этом году решило закрыть свою контору в Минске.

По словам управляющего партнера эстонского офиса Sorainen Каупо Лепасеппа, причина, по которой специализирующееся на коммерческом праве бюро, в котором работает более 400 юристов, налоговых консультантов и сотрудников бизнес-услуг, раньше не ушло из Беларуси, заключается в том, что у них там имеется много крупных клиентов с более чем тысячей сотрудников, с том числе западные предприятия и международные адвокатские конторы. Из-за агрессии против Украины они нуждались в помощи в реорганизации своей работы и сокращении предприятий. 

Лепасепп объяснил, что Sorainen не может отказаться от своих клиентов, которые не находятся под санкциями западных стран, но тем не менее фирма решила покинуть Беларусь после начатой Россией войны, а это значит, что клиентская работа в минском офисе должна быть завершена постепенно.

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