Международный турнир по быстрым шахматам начнется уже завтра

Международный турнир по быстрым шахматам «Вспоминая Пауля Кереса» традиционно проходит в январе – месяце, когда родился Пауль Керес.
Эстонское спортивное общество «Калев» в 33-й раз организует традиционный турнир по быстрым шахматам «Вспоминая Пауля Кереса», который в этом году пройдет с 5 по 7 января. Призовой фонд турнира составляет 10 000 евро.
7 января исполняется 108 лет со дня рождения гроссмейстера Пауля Кереса, признанного спортсменом Эстонии ХХ века. Пауль Керес представлял общество «Калев» на шахматных турнирах, а в 1964 году ему было присвоено звание почетного калевца.
В пятницу, 5 января, в 18:00 стартует блиц. В нем примет участие 10 международных гроссмейстеров (GM), будут представлены игроки из 10 стран.
В выходные – 6 и 7 января - состоится турнир по скоростным шахматам, на который уже зарегистрировались 14 международных гроссмейстеров (GM), более 100 шахматистов из Эстонии и других стран, а также представлены шахматисты из 10 стран.
Регистрация на блиц открыта вплоть до начала турнира 5 января в 17:45. На турнир по быстрым шахматам можно зарегистрироваться до 10:30 6 января.
Турнир поддерживают город Таллинн, Эстонский шахматный союз, Министерство культуры, Vilgo Lilled и Original Sokos Hotel Viru.
Подробная информация находится ЗДЕСЬ.
ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ
05.01.2024
16.00 – 17.45 Прибытие и регистрация участников
18.00 – 21.00 Блиц
06.01.2024
09.00 – 10.30 Прибытие и регистрация участников
10.45 – 11.00 Открытие турнира
11.00 – 12.00 I тур
12.00 – 13.00 II тур
13.00 – 14.00 III тур
14.00 – 15.00 Обед
15.00 – 16.00 IV тур
16.00 – 17.00 V тур
17.00 – 18.00 VI тур
18.00 – 19.00 VII тур
07.01.2024
10.00 – 11.00 VIII тур
11.00 – 12.00 IX тур
12.00 – 13.00 X v тур oor
13.00 – 14.00 XI тур
14.30 Церемония награждения и завершение турнира