Международный турнир по быстрым шахматам начнется уже завтра

Эстонское спортивное общество «Калев» в 33-й раз организует традиционный турнир по быстрым шахматам «Вспоминая Пауля Кереса», который в этом году пройдет с 5 по 7 января. Призовой фонд турнира составляет 10 000 евро.

7 января исполняется 108 лет со дня рождения гроссмейстера Пауля Кереса, признанного спортсменом Эстонии ХХ века. Пауль Керес представлял общество «Калев» на шахматных турнирах, а в 1964 году ему было присвоено звание почетного калевца.

В пятницу, 5 января, в 18:00 стартует блиц. В нем примет участие 10 международных гроссмейстеров (GM), будут представлены игроки из 10 стран.

В выходные – 6 и 7 января - состоится турнир по скоростным шахматам, на который уже зарегистрировались 14 международных гроссмейстеров (GM), более 100 шахматистов из Эстонии и других стран, а также представлены шахматисты из 10 стран.

Регистрация на блиц открыта вплоть до начала турнира 5 января в 17:45. На турнир по быстрым шахматам можно зарегистрироваться до 10:30 6 января.

Турнир поддерживают город Таллинн, Эстонский шахматный союз, Министерство культуры, Vilgo Lilled и Original Sokos Hotel Viru.

Подробная информация находится ЗДЕСЬ.

ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ 05.01.2024 16.00 – 17.45 Прибытие и регистрация участников 18.00 – 21.00 Блиц 06.01.2024 09.00 – 10.30 Прибытие и регистрация участников 10.45 – 11.00 Открытие турнира 11.00 – 12.00 I тур 12.00 – 13.00 II тур 13.00 – 14.00 III тур 14.00 – 15.00 Обед 15.00 – 16.00 IV тур 16.00 – 17.00 V тур 17.00 – 18.00 VI тур 18.00 – 19.00 VII тур 07.01.2024 10.00 – 11.00 VIII тур 11.00 – 12.00 IX тур 12.00 – 13.00 X v тур oor 13.00 – 14.00 XI тур 14.30 Церемония награждения и завершение турнира