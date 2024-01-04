Портал недвижимости ⟩ Сейчас дом можно купить дешевле, чем год назад

На портале недвижимости KV.EE в декабре 2023 года было выставлено на продажу 4570 домов по средней цене 1683 евро за квадратный метр. По сравнению с ценой годичной давности (1992 евро за квадратный метр) цена предложения домов, выставленных на продажу в декабре, упала на 16%, сообщает портал недвижимости KV.EE.

47% выставленных на продажу домов находится в Харьюмаа. В декабре прошлого года за дома в Харьюмаа на портале недвижимости KV.EE просили 2250 евро за квадратный метр, или на 5% меньше, чем в 2022 году. Средняя цена выставленных на продажу домов в Таллинне составляет 2196 евро за квадратный метр, что на 2% ниже, чем год назад.

Что касается изменения цен в разных уездах, заметно, что в уездах с наибольшим количеством предложений о продаже домов на портале недвижимости KV.EE, то есть в Харьюмаа, Тартумаа и Пярнумаа, по сравнению с декабрем прошлого года, цены снизились, но не в значительной степени.

В уездах с меньшим количеством предложений произошли большие изменения цен в сторону понижения и повышения. В случае очень больших изменений цен речь идет об изменении структуры предложений, то есть в декабре 2023 года в продаже были существенно лучшие или существенно худшие по сравнению с прошлым годом дома.