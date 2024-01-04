Погода вмешалась и в этап Кубка мира по биатлону – все сидят дома

Мужская спринтерская гонка на 10 км была запланирована на четверг, но из-за сложившихся погодных условий - в Оберхофе ожидается три градуса тепла, сильный ветер и много осадков, что при такой температуре означает дождь - организаторы этапа решили отложить гонку.

Теперь на трассу в Оберхофе мужчины выйдут на день позже, то есть в пятницу утром: старт спринтерской дистанции запланирован на 12:20 (по эстонскому времени).

Старт женского спринта на 7,5 км назначен на пятницу - в 15:25 (по эстонскому времени). Кроме того, на эти выходные в Оберхофе запланированы гонки преследования и эстафеты.

Сборная Эстонии представлена ​​в Германии тем же составом, что и в первом триместре серии КМ. Среди женщин - Туули Томингас, Сусан Кюльм, Регина Эрмитс и Ханна-Брита Каасик, а среди мужчин - Рене Цахкна, Райдо Рянкель, Кристо Сиймер и новичок Мехис Удам.

Эстония может больше не опасаться того, что из-за вспышки болезней наши спортсмены не смогут стартовать в эстафете: в первые месяцы зимы спортсмены Лисбет Лийв, Ярослав Неверов и Мехис Удам выполнили норматив, необходимый для участия в серии Кубка мира.