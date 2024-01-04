Правительство выделит более 30 млн евро на покрытие убытков Eesti Raudtee

Учитывая логику формирования доходов компании, ее EBITDA (аналитический показатель, равный объему прибыли до вычета расходов по выплате процентов, налогов, износа и начисленной амортизации – прим. ред.) равна сумме ее амортизации и чистых финансовых расходов, которые увеличились по сравнению с 2021 годом на 5,5 и 5,6% соответственно; при таких методах учета компания не получает чистой прибыли.