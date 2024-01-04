Распространенная ошибка, из-за которой орхидеи зимой погибают

Понимание важнейших потребностей орхидей в зимние месяцы является ключом к их выживанию, поскольку требования орхидей к окружающей среде меняются в зависимости от сезона. Зимой обычно совершается одна ошибка, имеющая для орхидей фатальные последствия.

Самая распространенная и опасная ошибка, которую совершают зимой начинающие цветоводы, - это чрезмерный полив орхидей. Более короткие дни и более низкие температуры снижают потребность растения в воде, и его не следует поливать так часто, как летом. Внимание необходимо также уделять листьям растения, чтобы на них не оставалось капель воды, которая является отличным рассадником гнили.

Поливать орхидею следует только тогда, когда ее корни в субстрате немного сморщились. Морщинистые листья также указывают на необходимость полива. Набухшие и зеленые корни и листья свидетельствуют о том, что растению достаточно воды.