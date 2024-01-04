Борьба с враждебной пропагандой: Министерство юстиции хочет усложнить жизнь интернет-пиратам

Министерство юстиции взяло на себя обязательство обновить законодательство, касающееся авторского права, и в частности искоренить онлайн-пиратство. С этой целью, согласно плану ведомства, Департаменту защиты прав потребителей и технического надзора (TTJA) будет предоставлено право обязывать интернет-провайдеров блокировать в Эстонии доступ к сайтам, нарушающим авторские права, пишет dv.ee.
«Подобное решение уже используется для защиты нашего информационного пространства в целях безопасности. Очень важно, чтобы в современном быстро развивающемся цифровом мире мы распространили эту возможность и на авторское право и предоставили правообладателям лучшую защиту от поставщиков нелицензированного контента», – заявил министр юстиции Калле Лаанет в сообщении для прессы.
Цели безопасности, на которые ссылается Лаанет, – это право TTJA блокировать веб-страницы, деятельность которых департамент приравнивает к распространению враждебной пропаганды, начиная с весны 2022 года.
Читайте подробнее на dv.ee.