Борьба с враждебной пропагандой: Министерство юстиции хочет усложнить жизнь интернет-пиратам

«Подобное решение уже используется для защиты нашего информационного пространства в целях безопасности. Очень важно, чтобы в современном быстро развивающемся цифровом мире мы распространили эту возможность и на авторское право и предоставили правообладателям лучшую защиту от поставщиков нелицензированного контента», – заявил министр юстиции Калле Лаанет в сообщении для прессы.