Летающий лыжник Артти Айгро показал свой лучший результат в карьере

Айгро показал прекрасный результат уже накануне, пролетев в квалификации 114 метров. С этим результатом он расположился на 48-м месте среди 63 человек, то есть гарантировал себе место в финальном соревновании.

Второй прыжок Айгро состоялся в сложных ветровых условиях и получился не таким удачным – лыжник прыгнул лишь 114,5 метра (98,8 балла). Всего за два прыжка он заработал 214,6 балла, с которыми поделил 21-22 место.

Тем самым Айгро вписал новую главу в книгу истории эстонских прыжков с трамплина, поскольку никогда еще эстонец не достигал такого хорошего итогового результата на Турнире четырех трамплинов.

Этот результат также является и лучшим результатом Айгро в сезоне. До сих пор его лучшим результатом было 25-е место, которое он занял в конце ноября в Рука. В остальных соревнованиях спортсмену с трудом удавалось попасть даже в 50 лучших: например, на первом этапе Тура он занял 45-е место в Оберсторфе и на втором этапе - 40-е место в Гармиш-Партенкиршен.

Победу одержал австриец Ян Хёрль. На домашнем этапе он был лучшим и в первом, и в финальном раундах.

Четвертый, последний этап «Турне четырёх трамплинов» пройдет 6 января в австрийском Бишофсхофене.