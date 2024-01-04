Город Раквере выставил на аукцион 23 объекта недвижимости

Аукцион начался 4 января в 10 часов утра на портале Osta.ee и продлится 21 день.

Тринадцать выставленных на продажу земельных участков под жилую застройку, находится в районе улицы Нави. Это первый и пока крупнейший проект жилой застройки в истории города Раквере.

По словам вице-мэра Раквере Керта Каруса, в будущем комплексе компактной застройки на улицах Нави, Пропеллери и Лендури построена вся инфраструктура: водопроводные и канализационные сети, улицы, дороги и тротуары, уличное освещение, автобусные остановки, к объектам подведено электричество и подготовлено создание высокоскоростного интернета. «Город Раквере создал отличные возможности для строительства собственного жилья», - сказал Карус.