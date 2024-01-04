Чт, 4.01.2024
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
EST
ENG

Город Раквере выставил на аукцион 23 объекта недвижимости

rus.postimees.ee
Copy
Один из выставленных на аукцион земельных участков.
Один из выставленных на аукцион земельных участков. Фото: osta.ee

Городская управа Раквере объявила публичный письменный аукцион по продаже 17 земельных участков под жилую застройку, одного земельного участка жилого и коммерческого назначения, четырех участков коммерческой земли и одного земельного участка производственного назначения.

Аукцион начался 4 января в 10 часов утра на портале Osta.ee и продлится 21 день.

Тринадцать выставленных на продажу земельных участков под жилую застройку, находится в районе улицы Нави. Это первый и пока крупнейший проект жилой застройки в истории города Раквере.

По словам вице-мэра Раквере Керта Каруса, в будущем комплексе компактной застройки на улицах Нави, Пропеллери и Лендури построена вся инфраструктура: водопроводные и канализационные сети, улицы, дороги и тротуары, уличное освещение, автобусные остановки, к объектам подведено электричество и подготовлено создание высокоскоростного интернета. «Город Раквере создал отличные возможности для строительства собственного жилья», - сказал Карус.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх