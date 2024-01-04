Фермеры обеспокоены: часть озимых могла погибнуть из-за морозов

Лучший фермер Пярнумаа 2023 года Урмет Калден вместе с совладельцем Калле Йохансоном владеет 6000 га пахотных земель в четырех уездах, 65% которых заняты под озимые культуры. Поскольку на западных полях, подверженных ветрам, снега в основном нет, а значит, они еще более уязвимы, критический предел достигнут для более морозостойких озимого ячменя и озимого масличного рапса. Но реальное положение дел станет известно весной.