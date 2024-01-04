Фермеры обеспокоены: часть озимых могла погибнуть из-за морозов

Урмет Калден, фермер из Пярнумаа, подтвердил, что на полях достигнут критический предел в 20 градусов ниже нуля. Фермер с острова Сааремаа Тыну Пост говорит, что с такими морозами озимый ячмень, возможно, уже погиб, пишет Maaelu.
Лучший фермер Пярнумаа 2023 года Урмет Калден вместе с совладельцем Калле Йохансоном владеет 6000 га пахотных земель в четырех уездах, 65% которых заняты под озимые культуры. Поскольку на западных полях, подверженных ветрам, снега в основном нет, а значит, они еще более уязвимы, критический предел достигнут для более морозостойких озимого ячменя и озимого масличного рапса. Но реальное положение дел станет известно весной.