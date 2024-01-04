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Фермеры обеспокоены: часть озимых могла погибнуть из-за морозов

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Чем меньше снега, тем больше вреда морозы могут нанести растениям.
Чем меньше снега, тем больше вреда морозы могут нанести растениям. Фото: Arvo Meeks/Lõuna-eesti Postimees

Урмет Калден, фермер из Пярнумаа, подтвердил, что на полях достигнут критический предел в 20 градусов ниже нуля. Фермер с острова Сааремаа Тыну Пост говорит, что с такими морозами озимый ячмень, возможно, уже погиб, пишет Maaelu.

Лучший фермер Пярнумаа 2023 года Урмет Калден вместе с совладельцем Калле Йохансоном владеет 6000 га пахотных земель в четырех уездах, 65% которых заняты под озимые культуры. Поскольку на западных полях, подверженных ветрам, снега в основном нет, а значит, они еще более уязвимы, критический предел достигнут для более морозостойких озимого ячменя и озимого масличного рапса. Но реальное положение дел станет известно весной.

«Многое зависит и от таких мелочей, как направление ветра, возможный ледяной покров на полях, состояние растений перед заморозками», - перечисляет он. Однако Калдену хочется верить, что селекция сортов озимых культур улучшилась настолько, что саженцы лучше противостоят стихии. Особенно в ситуации, когда фермер хорошо позаботился о них осенью и они ответили хорошим ростом.

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