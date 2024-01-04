Бросили хозяева ⟩ 10-летнего кота постигла суровая судьба

В результате Мустафа нашел себе приют среди строек и гаражей. К счастью, его заметили две добрые старушки, которые начали носить ему еду в расположенный неподалеку сарай.

В начале весны выяснилось, что кот хромает: по словам местных строителей, лапу Мустафы зажало какой-то машиной.

Старушки решили действовать. Чтобы поймать бродячего кота, они установили в сарае ловушку с подкормкой. Уже на следующий день Мустафу привезли в ветлечебницу.

К сожалению, хромота была наименьшей из проблем Мустафы: у кота были диагностированы анемия, почечная недостаточность, смещение хрусталика глаза, что, вероятно, причиняло ему ужасную боль. Кроме того, зубы Мустафы были в ужасном состоянии.

Понемногу под опекой приюта Tartu Kassikaitse Мустафа начал приходить в себя. В стационаре в клинике он провел целую неделю.

К настоящему времени Мустафе удалили больные зубы и глаз. На передержке кот начал мурлыкать.

Мустафа ищет новую передержку: в нынешнем доме, кроме него, живут еще четыре кота, и для Мустафы это большой стресс.

Возможно, спокойный кот станет хорошим другом кому-то из наших читателей.

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