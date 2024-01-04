Премьер-министр Кая Каллас (Партия реформ), министр иностранных дел Маргус Цахкна («Ээсти 200») и министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс (СДПЭ) приняли участие в пресс-конференции правительства в четверг, 4 января, где рассказали о принятых решениях.
Пресс-конференция правительства ⟩ Цахкна: Россия закроет КПП «Ивангород», автомобильное движение прервется
С февраля 2024 года транспортные средства больше не смогут проезжать через пограничный пункт Нарва из Эстонии в Россию и обратно, завил министр иностранных дел Маргуса Цахкна на пресс-конференции правительства. По его словам, Россия направила в Министерство иностранных дел ноту в связи с закрытием пограничного перехода в Ивангороде.
Согласно письму, пограничный пункт в Ивангороде будет закрыт для автомобильного движения с 1 февраля в связи с проведением ремонтных работ, что также нарушит движение автотранспорта через пограничный пункт Нарва.
«Для пешеходов пограничный переход останется открытым», - сказал Цахкна, добавив, что, согласно российской ноте, ремонт пограничного перехода в Ивангороде продлится до конца 2025 года.
«Посмотрим, что будет дальше. Со своей стороны, мы продолжим нормальную работу на границе», - добавил Цахкна.