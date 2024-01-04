Пресс-конференция правительства ⟩ Цахкна: Россия закроет КПП «Ивангород», автомобильное движение прервется

С февраля 2024 года транспортные средства больше не смогут проезжать через пограничный пункт Нарва из Эстонии в Россию и обратно, завил министр иностранных дел Маргуса Цахкна на пресс-конференции правительства. По его словам, Россия направила в Министерство иностранных дел ноту в связи с закрытием пограничного перехода в Ивангороде.

Согласно письму, пограничный пункт в Ивангороде будет закрыт для автомобильного движения с 1 февраля в связи с проведением ремонтных работ, что также нарушит движение автотранспорта через пограничный пункт Нарва.

«Для пешеходов пограничный переход останется открытым», - сказал Цахкна, добавив, что, согласно российской ноте, ремонт пограничного перехода в Ивангороде продлится до конца 2025 года.