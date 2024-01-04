Rimi: цены на 700 товаров с повышением налога не вырастут

С 1 января в Эстонии вступило в силу 2%-ное повышение налога с оборота на все товары и услуги. Rimi не изменит цены на 700 основных товаров, которые продаются под маркировкой Tõenäoliselt parim tavahind turul («Наверно, лучшая обычная цена на рынке»).
Для клиентов это означает, что цены на молоко, хлеб, фрукты и овощи, мясо, рыбу и некоторые гигиенические товары не изменятся, сообщает пресс-служба Rimi.
Кроме того, повышение налога не затронет цены на носки, одежду и белье.
Как объясняет руководитель по закупкам Rimi Eesti Марилин Юриссон, программа была запущена год назад с целью помочь клиентам лучше контролировать ежедневные расходы.
По ее словам, чтобы поддержать разнообразие ассортимента, в категорию «Наверное, лучшая цена» были включены 700 товаров, которые доступны как в обычных, так и в интернет-магазине.
Таким образом, каждый покупатель может найти что-то подходящее для себя. В ассортименте также есть растительные и веганские продукты.
«Мы продолжаем двигаться в том же направлении, стараясь сохранить стабильность цен в период роста налогового бремени», – констатирует Юриссон.
«Наиболее популярными продуктами являются, например, молоко Alma, эстонский картофель, яблоки Champion, вода Saaremaa и Värska, а также Leiburi rukkipala», - рассказывает она.
«Осенью мы выпустили линейку продуктов под собственной торговой маркой Rimi Smart, которая сразу же набрала популярность. Все продукты Rimi Smart теперь включены в программу «Наверное, лучшая цена», - дополняет картину Юриссон.