Rimi: цены на 700 товаров с повышением налога не вырастут

Для клиентов это означает, что цены на молоко, хлеб, фрукты и овощи, мясо, рыбу и некоторые гигиенические товары не изменятся, сообщает пресс-служба Rimi.

Кроме того, повышение налога не затронет цены на носки, одежду и белье.

Как объясняет руководитель по закупкам Rimi Eesti Марилин Юриссон, программа была запущена год назад с целью помочь клиентам лучше контролировать ежедневные расходы.

По ее словам, чтобы поддержать разнообразие ассортимента, в категорию «Наверное, лучшая цена» были включены 700 товаров, которые доступны как в обычных, так и в интернет-магазине.

Таким образом, каждый покупатель может найти что-то подходящее для себя. В ассортименте также есть растительные и веганские продукты.

«Мы продолжаем двигаться в том же направлении, стараясь сохранить стабильность цен в период роста налогового бремени», – констатирует Юриссон.

«Наиболее популярными продуктами являются, например, молоко Alma, эстонский картофель, яблоки Champion, вода Saaremaa и Värska, а также Leiburi rukkipala», - рассказывает она.

«Осенью мы выпустили линейку продуктов под собственной торговой маркой Rimi Smart, которая сразу же набрала популярность. Все продукты Rimi Smart теперь включены в программу «Наверное, лучшая цена», - дополняет картину Юриссон.