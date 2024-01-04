«Настолько хорошо, что хоть пой!» - гласит заманчивая реклама торговой сети Maxima, обещающая, что более 200 продуктов будут иметь маркировку «Поющих цен». Однако снятое в одном из продуктовых магазинов данной сети видео разжигает страсти и заставляет задаться вопросом - в рамках кампании продукты что, стали стоить на десять центов дороже, а не дешевле? Руководитель отдела продаж и маркетинга Maxima говорит, что набирающее популярность видео вводит в заблуждение. Об этом пишет Kuuuurija.