Тийт Вяхи: мы как будто бы гордимся тем, что в каждом кризисе Эстонии должно быть больнее всех

«Мы как будто бы гордимся тем фактом, что в каждом кризисе наша маленькая экономика страдает больше всего. Что нам всегда должно быть больнее всех. Каковы сегодня наши идеи о том, чтобы войти в пятерку самых богатых стран Европы? Или мы отказались от этого стремления?» – задается вопросом предприниматель.