Тийт Вяхи: мы как будто бы гордимся тем, что в каждом кризисе Эстонии должно быть больнее всех

Пока мы сами постоянно подчеркиваем, что находимся в состоянии войны, а государство не показывает действиями, что оно верит и доверяет людям, иностранные инвестиции останутся скудными, пишет бывший премьер-министр и предприниматель Тийт Вяхи в ответе на опрос лидеров общественного мнения Äripäev.
«Мы как будто бы гордимся тем фактом, что в каждом кризисе наша маленькая экономика страдает больше всего. Что нам всегда должно быть больнее всех. Каковы сегодня наши идеи о том, чтобы войти в пятерку самых богатых стран Европы? Или мы отказались от этого стремления?» – задается вопросом предприниматель.
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