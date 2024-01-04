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Тийт Вяхи: мы как будто бы гордимся тем, что в каждом кризисе Эстонии должно быть больнее всех

rus.postimees.ee
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Тийт Вяхи признается, что хотя ему были даны большие полномочия для работы на северо-востоке Эстонии, он вел себя здесь не как начальник, а скорее как спецпредставитель, желающий помочь наладить жизнь в этом краю в довольно тяжелой ситуации.
Тийт Вяхи признается, что хотя ему были даны большие полномочия для работы на северо-востоке Эстонии, он вел себя здесь не как начальник, а скорее как спецпредставитель, желающий помочь наладить жизнь в этом краю в довольно тяжелой ситуации. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

Пока мы сами постоянно подчеркиваем, что находимся в состоянии войны, а государство не показывает действиями, что оно верит и доверяет людям, иностранные инвестиции останутся скудными, пишет бывший премьер-министр и предприниматель Тийт Вяхи в ответе на опрос лидеров общественного мнения Äripäev.

«Мы как будто бы гордимся тем фактом, что в каждом кризисе наша маленькая экономика страдает больше всего. Что нам всегда должно быть больнее всех. Каковы сегодня наши идеи о том, чтобы войти в пятерку самых богатых стран Европы? Или мы отказались от этого стремления?» – задается вопросом предприниматель.

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