Без права пользования: Narva Trans тренирует детей незаконно?

На вопросы Rus.Postimees городcкая управа ответила максимально коротко, давая понять, что проблема с Ыху, 7 - далеко не первостепенной важности. «Для приведения спортивного объекта в надлежащее состояние необходимо получить разрешение на его использование. Для этого потребуется реконструкция электропроводки и установка системы АВР. Общая сметная стоимость работ составляет около 40 тысяч евро. Администрация Нарвы запросила необходимые средства из бюджета, но средства не были выделены, и работы не были проведены», - сообщила нарвская горуправа.

На вопрос о том, поддерживает ли Нарва использование незаконного сооружения для детских футбольных тренировок, город ответил отрицательно, однако никаких альтернатив не предложил и о будущем здания на Ыху говорить не стал.

Интересно и то, что Нарва ежегодно выделяет различные субсидии для покрытия эксплуатационных расходов JK Narva Trans. И даже с учетом того, что Narva Trans игнорирует требования законодательства и проводит свои тренировки в не предназначенном для этого по документам здании, город не отказывается финансировать футбольный клуб и не собирается делать ему какие-либо предписания.

«Поддержка JK Narva Trans осуществляется в соответствии с требованиями законодательства города Нарва, на основании решения Нарвского городского собрания или в порядке, утвержденном городским собранием. Некоммерческая организация и в дальнейшем будет поддерживаться в соответствии с законодательством города Нарва», - заявил город.

Сам же Николай Бурдаков проблемы во всем этом не видит. По словам президента клуба, тент сейчас очень спасает детей. «Приходили пожарники, посмотрели, все соответствует их требованиям. Футбольный союз сделал нам подарок, мы сами подключили электричество, засыпали площадку. Кому и для чего сейчас нужно это ворошить?» - говорит Бурдаков.

Он подчеркнул, что несколько лет назад собирал для города документы, необходимые для муниципализации Ыху, 7. «Но где эти документы сейчас, кто его знает», - сказал президент футбольного клуба.

Из всего вышенаписанного становится совершенно ясно, что до законной стороны вопроса дела никому нет, и торопиться с получением права на использование здания на Ыху, 7 не будет ни город, ни Narva Trans. Поэтому в этой истории, кажется, все останется по-старому, что для Нарвы - привычный ход вещей.