Без права пользования: Narva Trans тренирует детей незаконно?

Cпортивное сооружение по адресу Ыху, 7, Нарва, уже почти 20 лет используется для детских футбольных тренировок клубом Narva Trans. И все бы ничего, да только сооружение не имеет разрешения на эксплуатацию, а значит, тренировать детей там незаконно и попросту нельзя.
Большой ангар без фундамента площадью 1500 квадратных метров по адресу Ыху, 7, прямо напротив новой Нарвской государственной гимназии, в 2004 году Эстонский футбольный союз подарил футбольному клубу Narva Trans. Именно там тренируются спортсмены. Ангар хоть и не новый, а внутри и местами сильно проржавевший, но выглядит годным для использования. И, по словам президента Narva Trans Николая Бурдакова, активно используется для тренировок во время непогоды.
«Сейчас такие погоды, здорово, что есть какая-то вещь, где можно укрыться и заниматься футболом. Когда дождь, снег, слякоть - там тент, и ничего не мешает», - отметил Бурдаков.
В том, чтобы дать юным спортсменам тренироваться в непогоду в комфортных условиях, ничего плохого нет. Однако если обратиться к государственному строительному реестру, можно увидеть очень интересную вещь: статус здания обозначен как «планируемое». Каким образом вполне себе много лет существующее здание, которое сдано в эксплуатацию, по бумагам числится как «планируемое»?
Согласно реестру, по инициативе Нарвской городской администрации еще в 2019 году было запрошено и выдано разрешение на строительство с целью оптимизации или полной замены электрической системы. После этого город должен был получить разрешение на эксплуатацию, однако оно не было ни запрошено, ни получено. Да и записей о выданных разрешениях на строительство данного сооружения в реестре нет.
Первый раз вопрос о том, что будет с ангаром, который не существует по документам, поднимался еще в 2018 году. Тогда чиновники пообещали уладить этот вопрос и сообщили «Северному побережью», что «ведется процесс муниципализации земли под этим сооружением». Но прошло уже почти шесть лет, а статус у постройки на Ыху все такой же загадочный и необъяснимый.
На вопросы Rus.Postimees городcкая управа ответила максимально коротко, давая понять, что проблема с Ыху, 7 - далеко не первостепенной важности. «Для приведения спортивного объекта в надлежащее состояние необходимо получить разрешение на его использование. Для этого потребуется реконструкция электропроводки и установка системы АВР. Общая сметная стоимость работ составляет около 40 тысяч евро. Администрация Нарвы запросила необходимые средства из бюджета, но средства не были выделены, и работы не были проведены», - сообщила нарвская горуправа.
На вопрос о том, поддерживает ли Нарва использование незаконного сооружения для детских футбольных тренировок, город ответил отрицательно, однако никаких альтернатив не предложил и о будущем здания на Ыху говорить не стал.
Интересно и то, что Нарва ежегодно выделяет различные субсидии для покрытия эксплуатационных расходов JK Narva Trans. И даже с учетом того, что Narva Trans игнорирует требования законодательства и проводит свои тренировки в не предназначенном для этого по документам здании, город не отказывается финансировать футбольный клуб и не собирается делать ему какие-либо предписания.
«Поддержка JK Narva Trans осуществляется в соответствии с требованиями законодательства города Нарва, на основании решения Нарвского городского собрания или в порядке, утвержденном городским собранием. Некоммерческая организация и в дальнейшем будет поддерживаться в соответствии с законодательством города Нарва», - заявил город.
Сам же Николай Бурдаков проблемы во всем этом не видит. По словам президента клуба, тент сейчас очень спасает детей. «Приходили пожарники, посмотрели, все соответствует их требованиям. Футбольный союз сделал нам подарок, мы сами подключили электричество, засыпали площадку. Кому и для чего сейчас нужно это ворошить?» - говорит Бурдаков.
Он подчеркнул, что несколько лет назад собирал для города документы, необходимые для муниципализации Ыху, 7. «Но где эти документы сейчас, кто его знает», - сказал президент футбольного клуба.
Из всего вышенаписанного становится совершенно ясно, что до законной стороны вопроса дела никому нет, и торопиться с получением права на использование здания на Ыху, 7 не будет ни город, ни Narva Trans. Поэтому в этой истории, кажется, все останется по-старому, что для Нарвы - привычный ход вещей.