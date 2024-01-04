Сегодня в 15:00 председатель Центристской партии Михаил Кылварт прокомментировал происходящее в партии.
Фото и видео ⟩ Кылварт: Центристская партия не поддерживает врагов государства и имеет позицию по войне РФ в Украине
В понедельник председатель фракции Центристской партии в Рийгикогу Танель Кийк заявил, что планирует присоединиться к соцдемам. Лидер Социал-демократической партии Лаури Ляэнеметс сказал, что это не изменит расстановку сил в таллиннской коалиции.
Кийк обосновал свое решение покинуть Центристскую партию тем, что после внеочередного съезда партия так и не начала работать как единая команда. «Мы видим это в спорах руководства партии, в том, что происходит в регионах, и мы неизбежно видим это в дебатах, которые развернулись в связи с деятельностью Яны Тоом», - сказал Кийк, который на съезде баллотировался на пост председателя партии, в интервью ERR.
По мнению Кийка, поддерживать антигосударственных активистов, предоставляя им юридическую помощь, неправильно ни по форме, ни по сути, однако до сих пор в партии не появилось четкой общей позиции по этому поводу.
По данным ERR, заместитель председателя Центристской партии Яак Ааб тоже рассматривает возможность выхода из партии.