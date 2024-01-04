Смертельная лавина ⟩ Найдено тело пропавшего в Лапландии 12-летнего лыжника

Rus.Postimees.eeЗа рубежомДля подписчиковСмертельная лавина ⟩ Найдено тело пропавшего в Лапландии 12-летнего лыжникаrus.postimees.ee4 января 2024, 14:29CopyFacebookТак выглядит сопка Паллас в Муонио. Фото: Ximonic (Simo Räsänen)12-летний мальчик, попавший во вторник под лавину на сопке Паллас в Лапландии на севере Финляндии, сегодня найден мертвым.По данным полиции Лапландии, ребенка они нашли в районе Пюхякуру, передает Yle.Мать и сын попали под снежную лавину в районе сопки Паллас в Муонио, когда катались на лыжах.КомментарииCopyFacebookКлючевые слова Финляндияспасателипогибшиепогибшийлыжилавиналапландиягорные лыжигорнолыжный курорт Pекомендуем