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Смертельная лавина ⟩ Найдено тело пропавшего в Лапландии 12-летнего лыжника

rus.postimees.ee
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Так выглядит сопка Паллас в Муонио.
Так выглядит сопка Паллас в Муонио. Фото: Ximonic (Simo Räsänen)

12-летний мальчик, попавший во вторник под лавину на сопке Паллас в Лапландии на севере Финляндии, сегодня найден мертвым.

По данным полиции Лапландии, ребенка они нашли в районе Пюхякуру, передает Yle.

Мать и сын попали под снежную лавину в районе сопки Паллас в Муонио, когда катались на лыжах.

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