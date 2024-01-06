«Хотят повесить на меня преступления, которых я не совершал»: интервью с эстонским киллером

Литовская тюрьма в Вильнюсе – одна из немногих в мире, где заключенным раз в день разрешено совершать 20-минутные видеозвонки. «Когда эти 20 минут истекают, связь просто обрывается», – пояснил собеседник ведущей Kuuuurija Катрин Луст.

В ноябре 2015 года в литовском Каунасе двое эстонцев устроили охоту на босса местной мафии Деймантаса Бугавичюса. Эстонцы Арле Грабби и Ханс Эрик Эхверт отправились и Таллинна в Каунас, чтобы выполнить важное задание: убить Бугавичюса. Позже выяснилось, что убийству предшествовали месяцы подготовки, в течение которых отслеживался каждый шаг лидера литовского преступного мира и разрабатывался маршрут побега.