Имре Аракас, прозванным эстонским киллером, рассказал Kuuuurija о том, планировал ли он совершить убийство в Ирландии и почему сейчас находится в литовской тюрьме.
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«Хотят повесить на меня преступления, которых я не совершал»: интервью с эстонским киллером
Литовская тюрьма в Вильнюсе – одна из немногих в мире, где заключенным раз в день разрешено совершать 20-минутные видеозвонки. «Когда эти 20 минут истекают, связь просто обрывается», – пояснил собеседник ведущей Kuuuurija Катрин Луст.