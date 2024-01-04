Рекордно дорого ⟩ В пятницу биржевая цена электроэнергии вырастет в четыре раза

Речь идет о самом высоком для пятницы уровне цен на бирже Nord Pool.

Больше всего - 1896 евро за мегаватт-час - за электроэнергию в Эстонии придется платить вечером в пятницу с 19:00 до 20:00.

Самая дешевая цена придется на период с 3 до 4 часов утра, когда стоимость электроэнергии упадет до 150,06 евро за мегаватт-час.

В Финляндии электроэнергия в пятницу будет стоить столько же, сколько и в Эстонии.

А вот в Латвии и Литве цена прогнозируется на четверть ниже, в среднем 670,83 евро за мегаватт-час.

В эстонской ценовой зоне средняя цена электроэнергии в декабре прошлого года составляла 89 евро за мегаватт-час, что на 66,2 процента меньше, чем за аналогичный период 2022 года.

По сравнению с ноябрем 2023 года цена электроэнергии упала в декабре на 15,4 процента.