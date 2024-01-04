На ралли «Дакар» все будут ночевать в пустыне – будь ты Ожье или Леб

Ралли «Дакар» в 2024 году уже в пятый раз пройдет в Саудовской Аравии, и свой титул будет защищать пятикратный победитель ралли Нассер Аль-Аттия. Наряду с катарцами в категории Т1+ также будут соревноваться трое эстонцев - пилот Урво Мяннама и штурман Ристо Лепик, а вместе с литовцем Бенедиктасом Ванагасом второй год будет выступать Кулдар Сикк.

Для всех гонщиков шестой спецучасток ралли, который продлится 48 часов, станет совершенно новым испытанием. Старт на отрезке протяженностью 532 км будет дан в четверг, 11 января, и все участники должны прибыть на промежуточный финиш по своему выбору не позднее 16:00. На следующий день гонка продлится с того же места уже к финишу. Всего промежуточных финишей восемь и они расположены на значительном расстоянии друг от друга и от финиша - по задумке устроителей это дает гонщикам возможность варьировать стратегию: или сэкономить силы и ресурс техники в первый день, чтобы выстрелить во второй, или сразу же выложиться по полной.

Сикк, опытный раллийный штурман, на этой трассе считает себя все еще учеником, но отмечает, что новшества на спецучастке сделают гонку очень захватывающей.

«Загвоздка в том, что на этом спецучастке имеются разные промежуточные финиши, на одном из которых нужно заночевать. Каждый должен выбрать свой собственный темп, чтобы вовремя успеть к выбранной точке.