На ралли «Дакар» все будут ночевать в пустыне – будь ты Ожье или Леб

На стартующем завтра ралли «Дакар» на этот раз запланирован 48-часовой марафонский спецучасток, включающий обязательную ночевку в палатке посреди пустыни. Если в предыдущие годы так называемые VIP-водители, то есть гонщики, борющиеся за более высокие места, отправлялись на вертолете ночевать в гостиницу, то в этом году они все же проведут ночь в пустыне.
Ралли «Дакар» в 2024 году уже в пятый раз пройдет в Саудовской Аравии, и свой титул будет защищать пятикратный победитель ралли Нассер Аль-Аттия. Наряду с катарцами в категории Т1+ также будут соревноваться трое эстонцев - пилот Урво Мяннама и штурман Ристо Лепик, а вместе с литовцем Бенедиктасом Ванагасом второй год будет выступать Кулдар Сикк.
Для всех гонщиков шестой спецучасток ралли, который продлится 48 часов, станет совершенно новым испытанием. Старт на отрезке протяженностью 532 км будет дан в четверг, 11 января, и все участники должны прибыть на промежуточный финиш по своему выбору не позднее 16:00. На следующий день гонка продлится с того же места уже к финишу. Всего промежуточных финишей восемь и они расположены на значительном расстоянии друг от друга и от финиша - по задумке устроителей это дает гонщикам возможность варьировать стратегию: или сэкономить силы и ресурс техники в первый день, чтобы выстрелить во второй, или сразу же выложиться по полной.
Сикк, опытный раллийный штурман, на этой трассе считает себя все еще учеником, но отмечает, что новшества на спецучастке сделают гонку очень захватывающей.
«Загвоздка в том, что на этом спецучастке имеются разные промежуточные финиши, на одном из которых нужно заночевать. Каждый должен выбрать свой собственный темп, чтобы вовремя успеть к выбранной точке.
Если приедешь на место раньше и не захочешь рисковать, чтобы добраться до второго пункта, оставшееся до 16.00 время станет штрафным. Но если рискнешь и поедешь до следующей точки, но не приедешь туда вовремя, то на экипаж будет автоматически наложен штраф – 10 часов дополнительного времени», - пояснил Сикк.
«Если в прошлом году еще было так, что в конце длинного спецучастка самых крутых гонщиков на вертолете отвозили на ночевку, то теперь всем без исключения придется ночевать в палатке в пустыне. И Себастьен Лёб, и Карлос Сайнс тоже разобьют в пустыне палатки и заночуют в них – ничего особенного», — добавил Сикк.
На старт выйдет более 70 раллийных машин, из которых на призовые места претендуют около 15. Сикк считает, что это будет одна из самых захватывающих гонок за все время.
«Ford, как крупный производитель автомобилей, также хочет участвовать в ралли, они в сотрудничестве с M-Sport представили Ranger. Это должен быть последний год для Audi, и они определенно хотят добиться хорошего результата».