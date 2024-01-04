В регионе Балтийского моря произошли сбои в работе системы GPS

Сайт отслеживания GPS-сигналов Gpsjam.org после Рождества фиксировал нарушения сигнала в Латвии, Эстонии, Финляндии, Польше, Швеции и России.

Данные Gpsjam.org свидетельствуют о том, что обширные помехи наблюдались вблизи восточной границы Эстонии и на юге страны. Значительные нарушения также зафиксированы в Латвии и на востоке Финляндии.

Генштаб Сил обороны Эстонии заверил, что влияние помех было незначительным, а в Министерстве обороны Эстонии заявили, что не дает публичных комментариев по поводу подобных инцидентов.