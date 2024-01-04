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В регионе Балтийского моря произошли сбои в работе системы GPS

Связь с воздушным и морским транспортом была затруднена
rus.postimees.ee
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Паромы.
Паромы. Фото: Konstantin Sednev

В конце прошлого года в регионе Балтийского моря наблюдались сбои в работе системы GPS, что затрудняло связь с воздушным и морским транспортом, пишет ERR.

Сайт отслеживания GPS-сигналов Gpsjam.org после Рождества фиксировал нарушения сигнала в Латвии, Эстонии, Финляндии, Польше, Швеции и России.

Данные Gpsjam.org свидетельствуют о том, что обширные помехи наблюдались вблизи восточной границы Эстонии и на юге страны. Значительные нарушения также зафиксированы в Латвии и на востоке Финляндии.

Генштаб Сил обороны Эстонии заверил, что влияние помех было незначительным, а в Министерстве обороны Эстонии заявили, что не дает публичных комментариев по поводу подобных инцидентов.

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