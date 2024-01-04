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Ограничения: новые требования ЕС ставят PPA и Спасательный департамент в затруднительное положение

Мейнхард Пулк
, журналист
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Полиция.
Полиция. Фото: Urmas Luik

Вступившее в силу решение Европейского суда о предоставлении работникам более длительных периодов отдыха сужает возможности Спасательного департамента вызывать дополнительные ресурсы в чрезвычайных ситуациях. Изменения также усложнят составление графика для сотрудников Департамента полиции и погранохраны.

На данный момент система выглядит так: когда смена работающего по графику сотрудника завершается, его можно вызвать на работу не раньше, чем через 11 часов. В течение недели у него должно оставаться не менее 36 часов непрерывного отдыха.

Однако в прошлом году Европейский суд постановил, что 11-часовой ежедневный отдых должен быть добавлен к еженедельному. Это означает, что теперь работнику с графиком должно предоставляться не менее 47 часов непрерывного еженедельного отдыха (36+11) вместо прежних 36 часов и не менее 59 часов (48+11) вместо прежних 48 часов для остальных работников.

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