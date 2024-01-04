Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что США не известно ни об одном случае, когда Украина каким-либо образом использовала бы американское оружие не по назначению, пишет Райнер Сакс.
ЭКСПЕРТ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ⟩ Макрон публично одобрил проведение атак на территории России. В США усиливается давление на Конгресс
Вчера, 3 января, состоялся крупнейший обмен военнопленными между Россией и Украиной. Украина вернула 230 военнослужащих и гражданских лиц, находившихся в российском плену. Украина передала России 248 военнопленных. 48 военнопленных, вернувшихся в Украину, ранее считались пропавшими без вести, так как с ними не удавалось установить контакт через Международный Красный Крест.
До этого последний обмен военнопленными произошел в августе, после чего Россия отказалась от дальнейшего обмена пленными. По теме военнопленных российское правительство пыталось вызвать антиправительственные настроения и демонстрации в Украине. Известно, что военнопленным разрешали звонить членам семьи, чтобы пожаловаться на пассивность украинского правительства по отношению к пленным.
Теперь политика резко изменилась, и конкретная причина этого неизвестна. Могу предположить, что у российского военного командования могут быть проблемы с растущим числом сдающихся в плен российских солдат. В России отношение к своим военнопленным на официальном уровне пренебрежительное, и зачастую вернувшихся пленных быстро переводят в подразделения типа штрафного батальона для участия в новых наступательных операциях.
Когда Россия прекратила обмен пленными, возможность снова попасть на фронт через обмен пленными также уменьшилась, и это, возможно, усилило мотивацию некоторых солдат сдаваться в плен, если представлялась такая возможность. Переговоры о пленных ведутся между силовыми структурами Украины и России, и в качестве посредника украинцы назвали Объединенные Арабские Эмираты.
Медведев в ярости
Совет сотрудничества НАТО-Украина по просьбе Украины проведет экстренное заседание в ответ на массированные авиаудары по Украине. Маловероятно, что по его итогам будет принято какое-то радикальное решение, но, тем не менее, это довольно внятный политический месседж для России.
Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что США не известно ни об одном случае, когда Украина каким-либо образом использовала бы американское оружие не по назначению. Адмирал Кирби также выразил позицию администрации президента США о том, что в контексте последних воздушных ударов России возобновление военной помощи США Украине является крайне необходимым.
Президент Франции Эммануэль Макрон: «Украина является жертвой агрессии и может, в соответствии с международным правом, совершать нападения на российскую территорию».
Это видимая часть давления на Конгресс, чтобы тот согласился на дальнейшую поддержку Украины. Целенаправленные воздушные удары России по гражданским объектам Украины спровоцировали определенный импульс. Украинские атаки на Белгород не вызвали особой негативной реакции. Российские атаки были явно преднамеренными и, таким образом, создали иной фон для всей ситуации.
Позиция президента Франции Макрона относительно того, что Украина является жертвой агрессии и может - в соответствии с международным правом - проводить атаки на территории России, стала причиной вульгарных выпадов со стороны бывшего президента России Медведева на телевидении. В контексте России эта реакция означает прежде всего отсутствие существенного ответа или аргументов со стороны России на заявление президента Франции. Бывший президент России считается экспертом в области международного права.
Ночные атаки и фронт
Россия атаковала город Харьков двумя ракетами С-300 и сегодня ночью. Сообщений о пострадавших пока нет. За последние сутки в сторону Украины было запущено два иранских дрона, которые были направлены на город Берислав, расположенный недалеко от фронта. Согласно имеющейся информации, украинская ПВО не смогла их сбить.
Интенсивность атак российской армии на линии фронта в сравнении с последней неделей не изменилась.
- В Сватовском и Северодонецком районах российская армия несколько раз атаковала город Купянск, но в целом была довольно пассивной по всему региону.
- Количество атак российской армии в районе Бахмута также уменьшилось, и ситуация осталась прежней.
Вчера, 3 января, в Донецкой области интенсивность российских атак возросла как в районе Авдеевки, так и вновь в районе Марьинки, но это не привело к значительным изменениям в ситуации.
На южном фронте российская армия была пассивной. Сообщения об улучшении позиций украинских войск в районе Токмака существенно не влияют на ситуацию. Время от времени обеим сторонам удается захватить передовые позиции противника, но серьезного влияния на ситуацию это не оказывает. Единственные серьезные атаки были предприняты российской армией на украинские позиции на восточном берегу Днепра, но добиться там успеха российским подразделениям не удалось.
Провал Ирана в области национальной безопасности
Вчерашний взрыв, произошедший во время поминальной церемонии по иранскому генералу Сулеймани, унес жизни по меньшей мере 103 человек. Сообщений о том, что среди погибших были высокопоставленные чиновники, пока нет. Хотя это и был теракт, для Ирана это также большой политический провал.
С одной стороны, он демонстрирует фундаментальный провал системы безопасности иранской политической системы. Занятый созданием всевозможных партизанских отрядов и гибридных операций в других частях света, Иран безжалостно провалил обеспечение внутренней безопасности.
Так как поминальная церемония генерала Сулеймани носила идеологический и политический характер, неудача на фронте идеологической борьбы болезненна.
После нападения ХАМАС на Израиль были ликвидированы несколько лидеров Ирана и связанных с ним группировок. В большинстве случаев ответственность за подобные атаки возлагается на Израиль, хотя мотивированных государственных и негосударственных субъектов гораздо больше. Ссылки на доклады разведки США утверждают, что теракт в Иране был осуществлен ИГИЛ, что вполне возможно.
Опубликованные в США ссылки на доклады разведки США утверждают, что теракт в Иране был осуществлен ИГИЛ, что вполне возможно.
Операции израильской армии в секторе Газа продолжаются рутинно, серьезных неудач у них не было. По состоянию на вчерашний день атак «Хезболлы» и других группировок, контролируемых Ираном, против позиций Израиля или США в регионе не было.