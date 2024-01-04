ЭКСПЕРТ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ⟩ Макрон публично одобрил проведение атак на территории России. В США усиливается давление на Конгресс

Вчера, 3 января, состоялся крупнейший обмен военнопленными между Россией и Украиной. Украина вернула 230 военнослужащих и гражданских лиц, находившихся в российском плену. Украина передала России 248 военнопленных. 48 военнопленных, вернувшихся в Украину, ранее считались пропавшими без вести, так как с ними не удавалось установить контакт через Международный Красный Крест.

До этого последний обмен военнопленными произошел в августе, после чего Россия отказалась от дальнейшего обмена пленными. По теме военнопленных российское правительство пыталось вызвать антиправительственные настроения и демонстрации в Украине. Известно, что военнопленным разрешали звонить членам семьи, чтобы пожаловаться на пассивность украинского правительства по отношению к пленным.

Теперь политика резко изменилась, и конкретная причина этого неизвестна. Могу предположить, что у российского военного командования могут быть проблемы с растущим числом сдающихся в плен российских солдат. В России отношение к своим военнопленным на официальном уровне пренебрежительное, и зачастую вернувшихся пленных быстро переводят в подразделения типа штрафного батальона для участия в новых наступательных операциях.

Когда Россия прекратила обмен пленными, возможность снова попасть на фронт через обмен пленными также уменьшилась, и это, возможно, усилило мотивацию некоторых солдат сдаваться в плен, если представлялась такая возможность. Переговоры о пленных ведутся между силовыми структурами Украины и России, и в качестве посредника украинцы назвали Объединенные Арабские Эмираты.

Встреча отпущенных военнопленных с родными. Фото: HANDOUT/AFP

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