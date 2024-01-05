Дипломат и переводчик Артур Лааст ⟩ «Эстония невероятно беззаботно жила долгие годы, но теперь они подошли к концу»

Эстонский переводчик и дипломат, специалист по восточным языкам Артур Лааст уже более полувека занимается настройкой языка. В нашем сложно устроенном обществе это главный инструмент достижения согласия. Сегодня, 5 января, Артуру исполниляется 80 лет, и Rus.Postimees публикует захватывающий рассказ о ролях, которые ему довелось играть в жизни, несмотря на скучно-кабинетную репутацию его профессии.
Мы сидим в кафе на центральной площади Пайде, и Артур удивляется, что я сразу прошу его говорить о себе. «Я думал, вы достали компьютер, чтобы параллельно новости читать. Сейчас принято делать несколько дел одновременно». Я горячо возражаю, будто даже не слышал о таком. Мы начинаем разговор с того, что в советские годы успешные выпускники эстонских школ поступали в Москву и Ленинград «от республики», то есть по квоте, которая означала, что они вернутся домой и будут работать по специальности. Артур же учил восточные языки, которые, по его словам, «в Эстонии сто лет никому были не нужны». Поэтому он поступал в МГУ в общем потоке и не думал, что потом вернется на родину.
- Так вы, значит, отсюда поступали?
- Да, я в Таллинне работал на заводе с 16 лет и вечернюю школу заканчивал.
- Но вы говорили в интервью Järva Teataja в 2018 году, что мама увезла вас в 1954 году в Коми, где после лагеря жил Ваш отец. Потом вернулись?
- Я кратко расскажу, как было дело. В 1941 году советы, которые пробыли в Эстонии всего год, провели принудительную мобилизацию. На восток потопали 30 000 человек, и мой отец был в их числе. Но его отряд заблудился и был взят немцами в плен около города Остров Псковской области. В лагере отца ожидала верная смерть – это были просто ямы, в которых лежали люди. Но отец закончил немецкую школу, будучи по матери фольксдойче, поэтому его определили под крышу – в барак, где проходила фильтрация. Так уже весной 1942 годе он вернулся домой.