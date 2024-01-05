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Дипломат и переводчик Артур Лааст ⟩ «Эстония невероятно беззаботно жила долгие годы, но теперь они подошли к концу»

Артур Лааст на вишневой аллее в Тюри. 26 апреля 2020. Фото: Игорь Котюх
Ян Левченко
, журналист
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Эстонский переводчик и дипломат, специалист по восточным языкам Артур Лааст уже более полувека занимается настройкой языка. В нашем сложно устроенном обществе это главный инструмент достижения согласия. Сегодня, 5 января, Артуру исполниляется 80 лет, и Rus.Postimees публикует захватывающий рассказ о ролях, которые ему довелось играть в жизни, несмотря на скучно-кабинетную репутацию его профессии.

Мы сидим в кафе на центральной площади Пайде, и Артур удивляется, что я сразу прошу его говорить о себе. «Я думал, вы достали компьютер, чтобы параллельно новости читать. Сейчас принято делать несколько дел одновременно». Я горячо возражаю, будто даже не слышал о таком. Мы начинаем разговор с того, что в советские годы успешные выпускники эстонских школ поступали в Москву и Ленинград «от республики», то есть по квоте, которая означала, что они вернутся домой и будут работать по специальности. Артур же учил восточные языки, которые, по его словам, «в Эстонии сто лет никому были не нужны». Поэтому он поступал в МГУ в общем потоке и не думал, что потом вернется на родину.

Артур Лааст в кафе Uskumatu, Пайде, 27 декабря 2023. 
Артур Лааст в кафе Uskumatu, Пайде, 27 декабря 2023. Фото: Ян Левченко

- Так вы, значит, отсюда поступали?

- Да, я в Таллинне работал на заводе с 16 лет и вечернюю школу заканчивал.

- Но вы говорили в интервью Järva Teataja в 2018 году, что мама увезла вас в 1954 году в Коми, где после лагеря жил Ваш отец. Потом вернулись?

- Я кратко расскажу, как было дело. В 1941 году советы, которые пробыли в Эстонии всего год, провели принудительную мобилизацию. На восток потопали 30 000 человек, и мой отец был в их числе. Но его отряд заблудился и был взят немцами в плен около города Остров Псковской области. В лагере отца ожидала верная смерть – это были просто ямы, в которых лежали люди. Но отец закончил немецкую школу, будучи по матери фольксдойче, поэтому его определили под крышу – в барак, где проходила фильтрация. Так уже весной 1942 годе он вернулся домой.

- То есть его отпустили как этнического немца?

- Немцы отпускали, таких, как он, если они не имели отношения к партии и комсомолу. Полгода он лечился и приходил в себя в родительском доме. А в 1944 году вернулись красные, и за ним скоро пришли. Мне было 10 месяцев, когда его взяли. Маме со мной и братом, который родился уже после ареста отца, было очень трудно, но она тянула, как могла. Как только отец отбарабанил свои 10 лет на каторге, мама решила, что семья должна быть в сборе. Мы поехали на поселение под Интой. Ехали пять дней, и я все спрашивал, - мама потом рассказывала, - как мне обращаться к нему: на «ты» или на «вы». Незнакомый дядя ведь! Мы со всеми родственниками, кроме самых близких, всегда были на «вы».

- И как долго вы прожили под Интой?

- Мы пробыли там три с лишним года, но этого оказалось достаточно, чтобы я выучил русский. Помню первое запомнившееся слово – «бессовестный». Это девчонки кричали мальчишкам, которые дергали их за косички. Я дополнительно занимался у одного грузина – мужа хорошей женщины-врача, тоже эстонки из ссыльных. Он и сформировал у меня в голове систему падежей, это очень важно. Поэтому я и смог потом поступить на общих основаниях. Те, кто заканчивали национальные школы и потом поступали за пределы своих республик, писали изложение. К ним были более мягкие требования. А я сочинение писал, как будто русскую школу кончал. Я ведь почему в Москву поехал? Потому что меня бы в Тарту не приняли!

- С такой биографией, вы хотите сказать?

- Ну да! Там сидели на приеме упертые тетки, таких называли Venemaa eestlased – вернувшиеся из России этнические эстонцы. У нас их считали посланцами советской власти, хотя среди них были тоже сплошь пострадавшие. Но это не влияло на их мировоззрение. У них мозги были направлены, куда надо, – они приехали учить нас правильной жизни. Местным эстонцам они поставляли материал для анекдотов. Например, директор нашей старейшей школы №1, которая теперь снова Гимназия Густава Адольфа, вывешивал объявление о родительском собрании, называя его sünnitajate koosolek – «собрание рожениц».

Гимназия Густава Адольфа (ранее школа № 1), ул. Суур-Клоостри, 16, Таллинн.
Гимназия Густава Адольфа (ранее школа № 1), ул. Суур-Клоостри, 16, Таллинн. Фото: Konstantin Sednev/Postimees Grupp/Scanpix

- А вам в МГУ не мешало ваше эстонское происхождение?

- Представьте себе, нет. Я попал в культпросвет – знаете, что это такое? Нет? Это просвет между двумя культами (общий смех). Это был 1962 год, «оттепель». На собеседовании меня даже не спросили, есть ли у меня репрессированные родственники. А потом в 1964-м Хрущева сняли, причем буквально. Как-то осенью мы взяли на четверых такси и поехали на Моховую с Ленгор (в старое здание МГУ близ Кремля из района Воробьевых, тогда Ленинских Гор, где находится основной кампусприм. ред.). И вот мы едем по Комсомольскому проспекту и вдруг видим, что плакат с Хрущевым на всю высоту четырехэтажного дома куда-то исчез. Приезжаем на факультет – там нам тут же сообщают, какой Хрущев плохой человек. Что съездил в Америку и взял с собой всю семью. Что заказал в Англии 40 костюмов, и так далее. Вчера он был величайшим человеком нашей эпохи, а сегодня – все. Как такое возможно? Мы хоть и молодые были совсем, но так было стыдно за этих людей, без видимых усилий сменивших курс на противоположный!

- В 1964 году вы были на третьем курсе. Ситуация в университете сразу изменилась?

- Не сразу. Но на военной кафедре отношение изменилось. Вызывает меня полковник Маслов и говорит: «Ну, голубчик, вы у нас какой-то особенный, расскажите-ка нам о ваших родственниках за границей!». У меня тетя в войну эвакуировалась в Швецию. Мы долго не знали, жива ли она. Ведь на кораблях с беженцами растягивали белые полотнища с красными крестами, чтобы защитить людей на борту, так что советским самолетам было в самый раз бить по таким удобным мишеням. Моя бабушка умерла, так и не узнав, что тетя добралась до Западной Германии, где вышла замуж за американского летчика. Потом уже мы об этом узнали, но переписывался с ней только я, отец был слишком деморализован. У меня и состоялась беседа на эту тему.

Плакат «Работай, спасай, сражайся - отомсти за медсестер!», посвященный гибели австралийского плавучего госпиталя «Кентавр», потопленного японской торпедой в 1943 году, несмотря на знаки красного креста.
Плакат «Работай, спасай, сражайся - отомсти за медсестер!», посвященный гибели австралийского плавучего госпиталя «Кентавр», потопленного японской торпедой в 1943 году, несмотря на знаки красного креста. Фото: Australian War Memorial

- Тетя за границей стала проблемой?

- Нет, в середине 1960-х это еще не было проблемой. Они просто занялись поиском тех, кого было можно завербовать. Я им не подошел и лишь задним числом догадался об этом. Советская власть считала, что поступает мудро, опираясь на людей из «хороших семей». Например, у меня был однокурсник – успешно завербованный сын генерала КГБ. Ну и что? Его послали в Афганистан, откуда он с какой-то американкой сбежал на самолете в Пакистан, а его отец потерял должность и получил инфаркт. Как будто примитивный семейный подход может что-то гарантировать!

- Конечно, это не работает.

- Это работает наоборот! Если вы бедный-несчастный из репрессированной семьи, вас и надо покупать, делать верным слугой. Но нет, советы проявляли недальновидность. Ну и слава богу, потому это и закончилось достаточно скоро. Но кое-что и они умели. Например, у философов не было военной кафедры, в отличие от нас – востоковедов. И вот один такой, тоже эстонец, служит в армии, потом возвращается на учебу, а его и не узнать. Он такую чушь порет, будто его в новую веру обратили! Говорит, что коммунизм – будущее человечества! Поистине мозг – мягкая материя, раз так хорошо принимает нужную форму! Он потом заходил ко мне в Таллинне – преподавал тут марксизм-ленинизм… Очень я его разочаровал. Настолько, что он при мне сказал приятелю, с которым приходил: Ta ei ole meie inimene. Не их я человек оказался, видите ли…

«Это не наш человек», - бдительно характеризовал Артура Лааста знакомый преподаватель марксизма-ленинизма... Все в том же кафе Uskumatu в невольном образе «крестного отца». 4 августа 2023.
«Это не наш человек», - бдительно характеризовал Артура Лааста знакомый преподаватель марксизма-ленинизма... Все в том же кафе Uskumatu в невольном образе «крестного отца». 4 августа 2023. Фото: Игорь Котюх

- После университета вы работали учителем истории и географии в Киргизии в сельской школе. Вы там очутились по распределению?

Это было после аспирантуры. Я не хотел домой, там была тяжелая атмосфера. В аспирантуре я познакомился с немцем из Фрунзе (в 1991 году столица Кыргызстана была переименована в Бишкекприм. ред.). Вы же знаете, что после ликвидации республики немцев Поволжья около миллиона человек было выслано в Казахстан, а около 300 000 досталось Киргизии. У меня появились контакты главного геолога республики, и с его помощью я оказался в Иссык-кульской области, где получил место в поселке Пристань-Пржевальск.

Кстати, недавно я в YouTube увидел кадр, где машина проезжает мимо школы, где я работал (ниже см. ролик с 01:57прим. ред.). Школа была маленькая, учителя были все русские, а дети – киргизы, уйгуры, казахи, узбеки, татары. Учились они, соответственно, на русском языке с нуля и прекрасно им овладевали. Связь с тем временем у меня тянется до сих пор. Я переписываюсь с семьей, принимавшей меня там полвека назад. Не так давно мы с одним поэтом (имеется в виду Пеэтер Илусприм. ред.) издали пересказ кыргызского эпоса «Манас» с моим послесловием, потом песнь об эмире Едигее, вот-вот выйдут сказания о казахских батырах. За это мы стали членами всемирного конгресса татар, нас прямо в Таллинне туда приняли.

- Но потом вы, получается, вернулись в Эстонию?

- Я хотел и дальше работать в Киргизии, но был вынужден вернуться в Эстонию по семейным обстоятельствам. Деваться было некуда. В Таллинн я приехал осенью 1975 года и начал работать учителем французского в той самой школе №1. Через несколько месяцев я перешел в Госкомиздат, или Государственный комитет по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. Оттуда уходил в газету Sirp ja vasar (ныне Sirp - прим. ред.Тривими Веллисте, будущий министр иностранных дел Эстонии, и предложил мне его сменить. Дело было анекдотическое: в этом ведомстве ни один человек не мог написать деловое письмо по-русски без ошибок. Может, пламенный коммунист Лембит Кайк, который возглавлял Госкомиздат Эстонии, и морщился, беря меня на работу, но быстро оценил и постоянно отправлял в командировки в Москву. Он хорошо говорил по-русски, но писал я лучше и документы были на мне.

- Сколько вы проработали в Госкомиздате?

- 10 лет. Это очень плохо для меня кончилось. Я брал много рукописей на редактуру. Это давало дополнительный заработок, а у меня была слабость – альбомы по искусству. Годами я сидел до 12 ночи – работал без остановки. Так в ноябре 1985 года я оказался на операционном столе. Я был вынужден лишиться одной почки. Но вторая все еще работает, и я вместе с ней. После этого я перешел в издательство «Ээсти раамат», оттуда меня переманили в «Радугу» на место Михаила Веллера. Это был 1990 год, он тогда ушел на вольные хлеба, и попутный ветер нес его. После него остался пустой редакторский ящик. Там завалялось лишь несколько писем с угрозами. Веллер был резок с графоманами, поэтому в ответ получал обещания случайно оказаться под колесами автомобиля, если сунется, к примеру, в Нарву. Стихи тоже попадались: «Сто моих соловьиных трелей погубил проклятый Веллер!» (общий смех). В таком примерно духе.

Михаил Веллер в 1970-е годы и сборник его новелл «Конь на один перегон» в книжном приложении к журналу «Лооминг» (1984).
Михаил Веллер в 1970-е годы и сборник его новелл «Конь на один перегон» в книжном приложении к журналу «Лооминг» (1984). Фото: müürileht

- Расскажите о вашей работе с Юрием Лотманом. Вы же переводили его статьи по типологии культуры? И «Беседы о русской культуре» тоже?

- Я хотел перевести некоторые тексты из тетрадок, которые вышли в Тарту совсем маленьким тиражом в начале 1970-х. Лотман поставил условие переводить статьи со всем научным аппаратом. Что и было сделано. А потом покойная Женя Хапонен начала делать цикл «Бесед о русской культуре» на ЭТВ и заставила меня заниматься переводом субтитров на эстонский. Как же она доставала меня! Представьте: всего 30 передач, Женя появляется каждую субботу, сует мне машинопись, а перевод должен быть готов в понедельник! Я же не слышу, что Лотман говорит – это расшифровка. Но те, кто его расшифровывали с голоса, часто вовсе не понимали, что он говорил, и делили текст на предложения, где придется. В общем, я восстанавливал смысл сказанного в меру своего понимания. Однако лучшей похвалой для меня так и остался отзыв Михаила Лотмана и его жены Пирет, которые посмотрели и сказали: все хорошо, все точно.

Малотиражные сборники статей Лотмана по семиотике, осторожно названной для советских цензоров «типологией культуры», были переизданы в начале 1990-х годов в трехтомнике издательства «Александра» усилиями Нелли Абашиной-Мельц. 
Малотиражные сборники статей Лотмана по семиотике, осторожно названной для советских цензоров «типологией культуры», были переизданы в начале 1990-х годов в трехтомнике издательства «Александра» усилиями Нелли Абашиной-Мельц. Фото: Коллаж Ян Левченко

- Там сложные контексты, конечно. Это кросс-культурный перевод с множеством реалий, которые не имеют прямых эквивалентов в эстонском, будучи сами переводами с французского.

- Именно. Часто ведь ужас что писали. Например, в русском оригинале кто-то «красовался на коне», а я по-эстонски читаю: Ta punastas hobusega. Не говоря о том, что слова «фурор», «фужер» и «фураж» могли использоваться как синонимы. Да что там! В «Милом друге» Мопассана компания мужчин делит шахты в Алжире, который еще не завоеван. Один из них говорит: «Надо нам договориться полюбовно», а на эстонском выходит: Me peame looma armusuhteid. Так между хищниками эпохи раннего капитализма выстраивались любовные отношения! В одном рассказе Лилли Промет один персонаж, который утверждает, что знает русский язык, говорит тому, кто не знает его совсем, что «папа» - это мужской род, а «папаха» - женский. Вот и у нас такие славные попадались переводчики.

- Так вы сами переводили или редактировали переводы?

- И то, и другое. Но систематически литературным переводом я не занимался. Параллельно с работой в «Радуге» меня начали приглашать в Верховный совет еще Эстонской ССР синхронистом. Все тогда менялось на глазах. У меня есть удивительное удостоверение переводчика, на котором написано Eesti Vabariigi Ülemnõukogu. То есть уже Эстонской Республики, но еще Верховный Совет! Из «Радуги» я в итоге ушел, совмещать не получалось. Но уже после того, как мы в начале 1991 года издали воспоминания Анастасии Цветаевой «Моя Эстония». Она 20 лет снимала дачу в Кясму, общалась тут со всеми, Пюхтицы часто навещала…

Анастасия Цветаева в Кясму. 1973 год.
Анастасия Цветаева в Кясму. 1973 год. Фото: www.livelib.ru

- В своей лекции, проходившей в серии «Литературных четвергов» Игоря Котюха, вы говорили, что времени на перевод и редактуру и тогда давали очень мало. Но сейчас бытует мнение, что раньше работали медленно, на совесть. Это не так?

- Сейчас такое представление возникает потому, что при выпуске текста часто вообще отсутствует редактор. Мы в свое время дорабатывали халтуру, которую гнали переводчики и сами авторы. Я как-то редактировал перевод истории Таллинна, главы которой раздали разным переводчикам. Вот они и перевели всю эту массу артефактов и объектов по-разному, а мое дело было – привести это все к единому знаменателю.

Я вам больше скажу: в оригинале главы тоже написаны разными авторами. И вот один пишет, что в средневековом Таллинне не хватало рабочей силы, а другой – что в это время наблюдался ее избыток. Это, кажется, недоработка главного редактора издания, но мне как редактору перевода от этого не легче. Много было неважных переводов художественных текстов. Это было связано с плохим знанием того или другого языка на фоне невежества в области истории, филологии, фольклора. А зачем? Я знаю разговорный язык, все понимаю, хорошо говорю – почему бы не заработать. Хотя это отдельная профессия.

Артур Лааст на «читательских четвергах» Игоря Котюха. Апрель 2019.
Артур Лааст на «читательских четвергах» Игоря Котюха. Апрель 2019. Фото: Игорь Котюх

- И наконец, в пору независимости вы попали из редакторов в дипломаты. Как это случилось?

- Кончилась советская власть, и вместе с ней Верховный совет. С 1 июля 1992 года меня пригласили в возрожденный МИД Эстонской Республики. Зарплаты были маленькие, поэтому для большей привлекательности звали сразу советником. Года через четыре приняли закон о дипломатической службе, где сделали все, как было в Эстонской Республике до войны, когда ты первые полгода просто атташе, а потом с интервалом в два-три года проходишь путь от третьего до первого секретаря. И только потом становишься советником. А тогда все происходило быстро.

- Вы сразу приступили к работе?

Практически. Осенью мы поехали с первым министром Яаном Маницким в Москву – он был эмигрант и русского не знал. Пока мы шли на прием к министру Козыреву по старому Арбату, на Маницком успели повисеть цыганские дети: кто-то просил есть, кто-то хотел продать генеральский мундир с орденами. Наш министр был удивлен: «Это же Индия какая-то!». Были мы потом на приеме в особняке Морозова, где резиденция российского МИДа. Крепкий мужчина, сидевший напротив, рассказывал через меня Маницкому, что возглавляет крупный металлургический комбинат на Урале. Министр вежливо слушал и говорил мне: «Туда-то и сослали моих родственников. Но это ты не переводи!». А с февраля 1993-го я начал работать в посольстве в Москве.

Артур Лааст на фоне домашней библиотеки. Август 2018.
Артур Лааст на фоне домашней библиотеки. Август 2018. Фото: (C)Dmitri Kotjuh

- Штурм «Белого Дома» видели?

- И видел, и прекрасно слышал. Мы сидели и смотрели трансляцию по телевизору, а пальба была у нас за окном. Мы же рядом с Арбатской площадью, это рядом. Нашим сотрудникам запретили выходить, но кто-то из молодежи поехал глазеть на штурм Останкино и получил пулю в ногу. В один из дней нас не пускали в объезд по одному из переулков, милиционер участливо объяснил, что туда нельзя, там трупы… Потом я был в Париже с 1995 по 1998-й – нужны были люди с французским. А с 2001 по 2004 провел еще три года в Москве, когда у власти был уже этот, который скоро Роберта Мугабе пересидит (диктатор Зимбабве, бывший у власти 35 летприм. ред.).

Тогда это был худой молодой человек, который говорил, что уважает конституцию, но почему-то одновременно в Москве взрывались жилые дома. А теперь он – «Пугабе». 20 лет прошло, как я вернулся из России, а там все по-прежнему. Хотя мы тоже здесь, конечно, прожили невероятно беззаботно все эти годы. Учителей эстонского языка нет, а как переходить на него, о чем говорят те же 20 лет, и кто будет все это проделывать, - непонятно. В Эстонии и сейчас можно прожить, не говоря по-эстонски. Хотя мне кажется, государству давно следовало систематически заниматься этой проблемой…

Редакция Rus.Postimees благодарит Игоря Котюха за помощь в подготовке интервью к публикации. 

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