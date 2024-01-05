Дипломат и переводчик Артур Лааст ⟩ «Эстония невероятно беззаботно жила долгие годы, но теперь они подошли к концу»

- Вы сразу приступили к работе?

Практически. Осенью мы поехали с первым министром Яаном Маницким в Москву – он был эмигрант и русского не знал. Пока мы шли на прием к министру Козыреву по старому Арбату, на Маницком успели повисеть цыганские дети: кто-то просил есть, кто-то хотел продать генеральский мундир с орденами. Наш министр был удивлен: «Это же Индия какая-то!». Были мы потом на приеме в особняке Морозова, где резиденция российского МИДа. Крепкий мужчина, сидевший напротив, рассказывал через меня Маницкому, что возглавляет крупный металлургический комбинат на Урале. Министр вежливо слушал и говорил мне: «Туда-то и сослали моих родственников. Но это ты не переводи!». А с февраля 1993-го я начал работать в посольстве в Москве.

Артур Лааст на фоне домашней библиотеки. Август 2018. Фото: (C)Dmitri Kotjuh

- Штурм «Белого Дома» видели?

- И видел, и прекрасно слышал. Мы сидели и смотрели трансляцию по телевизору, а пальба была у нас за окном. Мы же рядом с Арбатской площадью, это рядом. Нашим сотрудникам запретили выходить, но кто-то из молодежи поехал глазеть на штурм Останкино и получил пулю в ногу. В один из дней нас не пускали в объезд по одному из переулков, милиционер участливо объяснил, что туда нельзя, там трупы… Потом я был в Париже с 1995 по 1998-й – нужны были люди с французским. А с 2001 по 2004 провел еще три года в Москве, когда у власти был уже этот, который скоро Роберта Мугабе пересидит (диктатор Зимбабве, бывший у власти 35 лет – прим. ред.).

Тогда это был худой молодой человек, который говорил, что уважает конституцию, но почему-то одновременно в Москве взрывались жилые дома. А теперь он – «Пугабе». 20 лет прошло, как я вернулся из России, а там все по-прежнему. Хотя мы тоже здесь, конечно, прожили невероятно беззаботно все эти годы. Учителей эстонского языка нет, а как переходить на него, о чем говорят те же 20 лет, и кто будет все это проделывать, - непонятно. В Эстонии и сейчас можно прожить, не говоря по-эстонски. Хотя мне кажется, государству давно следовало систематически заниматься этой проблемой…

Редакция Rus.Postimees благодарит Игоря Котюха за помощь в подготовке интервью к публикации.