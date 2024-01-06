Видео ⟩ Автор монеты «Слава Украине» Дарья Титова: я не ожидала, что каникулы будут настолько страшными

«Украинская студия» Rus.Postimees связалась с художницей по скайпу. Мы поговорили с ней о том, чем живет сейчас город, в котором до полномасштабного вторжения России в Украину жило более миллиона людей, и почему город «замер»?

- Даша, почему вы в Харькове сейчас?

- Я решила приехать на каникулы к родителям, я не ожидала, что эти каникулы будут настолько страшными. Я приехала 29 числа в Харьков и в тот день были самые сильные бомбежки моего города за последние месяцы. Мне уже тогда звонила мама и просила ехать назад. Но я подумала: наверное, это одноразовая акция. Но началось такое…решили нас поздравить с праздниками. Такого давно не было, как сейчас.

За день до нового года взорвали гостиницу «Харків-Палас». Моя сестра тогда гуляла недалеко от того места. Ее это сильно шокировало, она потом лежала целый вечер. А первого января попали в несколько жилых домов рядом с нами. И это было так грустно, потому что один из них – это путь, которым я обычно ходила в школу. Разрушены очередные воспоминания.

- Что вы чувствуете в этот момент?

– Ну, какие эмоции могут быть, если во время последней бомбежки Харькова погибли дети, пожилые люди, пострадали животные. Ну, какие могут быть эмоции? Ну, наверное, ненависть.

- Чем живет сейчас Харьков?