Выяснилось, какую марку автомобиля жители Эстонии покупают чаще всего

«В случае аренды права пользования по окончании выплат автомобиль имеет остаточную стоимость, которая должна быть выплачена для приобретения автомобиля или возвращена продавцу. Аренда права пользования более предпочтительна для новых автомобилей, которые стоят дороже, поскольку позволяет поддерживать ежемесячный платеж на более низком уровне, чем при финансовой аренде», - отметила Саар.

Средний возраст лизингополучателя составляет 45 лет. Подавляющее большинство, или 80 процентов, находятся в возрасте от 31 до 60 лет. Половина лизингополучателей имеет доход до 2000 евро, а 20 процентов лизингополучателей зарабатывают более 3000 евро. Каждый седьмой лизинг оформляется с созаемщиком.

Если в 2022 году доля новых и подержанных автомобилей сократилась более чем в два раза, то в 2023 году доля новых автомобилей возрастом до одного года увеличится благодаря облегчению проблем с предложением.

«Как для новых, так и для подержанных автомобилей наиболее предпочтительные марки остались прежними. Toyota занимает первое место как среди новых, так и среди подержанных автомобилей. В обоих случаях популярность Toyota в Эстонии возросла еще больше», - рассказала Саар.

По ее словам, в 2022 году девять процентов подержанных автомобилей, приобретенных при поддержке Swedbank, были Toyota, по сравнению с 13 процентами в прошлом году. Популярность Toyota среди новых автомобилей также выросла с 22 до 24 процнтов. Наиболее предпочтительной моделью Toyota по-прежнему остается RAV-4. На втором месте - Škoda (Kodiaq и Octavia), на третьем - Volkswagen, за ним следуют KIA и Volvo.

Доля экологически чистых автомобилей с выбросами CO2 до 130 г/км сильно выросла и уже составляет четверть всех арендованных автомобилей. «Здесь очевидно, что наибольшей популярностью пользуются гибридные автомобили, в то время как электромобили демонстрируют самый быстрый рост - их доля удвоилась с прошлого года», - добавила Саар.

По оценке Саар, 2024 год должен внести ясность в вопрос о новом налоге на автомобили, принятие которого может способствовать росту автомобильного рынка в 2024 году, поскольку люди планируют взять в лизинг новый или подержанный автомобиль непосредственно перед вступлением в силу нового налога.