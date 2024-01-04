Выяснилось, какую марку автомобиля жители Эстонии покупают чаще всего

Согласно статистике Swedbank, средняя цена купленного в лизинг автомобиля за год выросла на десять процентов, то есть до 31 800 евро. На столько же увеличился и первоначальный взнос.
Самой предпочитаемой маркой автомобиля в Эстонии по-прежнему остается Toyota, за ней следует Škoda, а на третьем месте - Volkswagen. Об этом в своем комментарии для BNS сообщила руководитель лизингового отделения Swedbank по работе с частными клиентами Карин Саар.
По ее словам, в 2023 году основными факторами, способствующими развитию лизинга и кредитования автомобилей, стали смягчение проблем с предложением и повышение доступности новых автомобилей, которое было омрачено стремительным ростом процентных ставок. «Это негативно отразилось на чувстве уверенности потребителей, заставило их быть более осторожными и тщательнее обдумывать свои решения о покупке», - отметила Карин Саар.
Экологичность по-прежнему оставалась одним из ключевых критериев при выборе нового автомобиля. В результате в продаже появились гибридные автомобили, а также электромобили, чему в некоторой степени способствовал новый грант Центра инвестиций в окружающую среду (KIK) на покупку автомобиля с нулевым уровнем выбросов.
«Согласно статистике Swedbank, средняя цена автомобиля, купленного в лизинг, составляет 31 800 евро, что примерно на десять процентов больше, чем за год. Средняя цена нового автомобиля составляет 37 000 евро, а подержанного - 26 000 евро. Рост цены автомобиля был примерно таким же, то есть около десяти процентов, как и первый первоначальный взнос, который обычно составляет 10-25 процентов», - пояснила Саар.
В среднем лизинг заключается на пять лет, причем примерно половина лизингополучателей предпочитает аренду права пользования, а вторая половина - финансовую аренду. В случае финансовой аренды полная стоимость автомобиля выплачивается ежемесячными платежами, и по окончании срока действия договора автомобиль переходит в собственность человека.
«В случае аренды права пользования по окончании выплат автомобиль имеет остаточную стоимость, которая должна быть выплачена для приобретения автомобиля или возвращена продавцу. Аренда права пользования более предпочтительна для новых автомобилей, которые стоят дороже, поскольку позволяет поддерживать ежемесячный платеж на более низком уровне, чем при финансовой аренде», - отметила Саар.
Средний возраст лизингополучателя составляет 45 лет. Подавляющее большинство, или 80 процентов, находятся в возрасте от 31 до 60 лет. Половина лизингополучателей имеет доход до 2000 евро, а 20 процентов лизингополучателей зарабатывают более 3000 евро. Каждый седьмой лизинг оформляется с созаемщиком.
Если в 2022 году доля новых и подержанных автомобилей сократилась более чем в два раза, то в 2023 году доля новых автомобилей возрастом до одного года увеличится благодаря облегчению проблем с предложением.
«Как для новых, так и для подержанных автомобилей наиболее предпочтительные марки остались прежними. Toyota занимает первое место как среди новых, так и среди подержанных автомобилей. В обоих случаях популярность Toyota в Эстонии возросла еще больше», - рассказала Саар.
По ее словам, в 2022 году девять процентов подержанных автомобилей, приобретенных при поддержке Swedbank, были Toyota, по сравнению с 13 процентами в прошлом году. Популярность Toyota среди новых автомобилей также выросла с 22 до 24 процнтов. Наиболее предпочтительной моделью Toyota по-прежнему остается RAV-4. На втором месте - Škoda (Kodiaq и Octavia), на третьем - Volkswagen, за ним следуют KIA и Volvo.
Доля экологически чистых автомобилей с выбросами CO2 до 130 г/км сильно выросла и уже составляет четверть всех арендованных автомобилей. «Здесь очевидно, что наибольшей популярностью пользуются гибридные автомобили, в то время как электромобили демонстрируют самый быстрый рост - их доля удвоилась с прошлого года», - добавила Саар.
По оценке Саар, 2024 год должен внести ясность в вопрос о новом налоге на автомобили, принятие которого может способствовать росту автомобильного рынка в 2024 году, поскольку люди планируют взять в лизинг новый или подержанный автомобиль непосредственно перед вступлением в силу нового налога.