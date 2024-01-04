Норвежцы мощно выступили на «Тур де Ски», эстонцы остались далеко позади

Сегодняшняя гонка преследования стартовала по итогам вчерашней спринтерской гонки. То есть первым на старт вышел лучший французский спринтер Люка Шанава, за ним следовали швед Эдвин Ангер и итальянец Федерико Пеллегрино. Однако никто из них не смог войти в гонку за первое место.

Как и ожидалось, вперед вырвалась сборная Норвегии. На последнем круге Харальд Остберг Амундсен и Хенрик Доннестад оторвались от лидирующей группы, они же соревновались между собой за первое место. Амундсен в итоге опередил своего товарища по команде на 0,5 секунды. Тройную поеду Норвегии обеспечил Мартин Лёвстрем Ньенгет – он занял третье место, проиграв победителю 34,6 секунды.

Алвар Йоханнес Алев и Мартин Химма не смогли примкнуть к лидерам. Алев финишировал на 52-м месте, а Химма на 56-м. Оба наших спортсмена проиграли победителям более пяти минут.

После сегодняшнего дня Амундсен уверенно лидирует на «Тур де Ски», его преимущество над Доннестадом и Ньенгетом составляет 1,39. За два этапа до завершения соревнований Алев (+9,05) занимает 43-е место, а Химма (+13,24) 53-е место. Всего в соревнованиях участвует 61 спортсмен.