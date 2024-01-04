Объем произведенной электроэнергии в Эстонии упал на треть

По сравнению с октябрем, когда было произведено 399 гигаватт-часов электроэнергии, объем произведенной электроэнергии вырос на 24,6 процента, сообщил BNS Департамент статистики.

Произведенная в ноябре ветряная энергия составила 47,7 гигаватт-часа, солнечная энергия 7 гигаватт-часов, а гидроэнергия 3,3 гигаватт-часа.

Экспорт электроэнергии составил в ноябре 327 гигаватт-часов, на 17 процентов меньше в годовом сравнении и на 10% - в месячном. Импорт за год вырос на 41,5 процента, а в месячном сравнении сократился на 7,1 процента до 682 гигаватт-часов.

Доля проданной предприятиям для конечного потребления электроэнергии составила в ноябре 71 процент конечного потребления, а доля проданной домохозяйствам электроэнергии составила 29 процентов.

Производство теплоэнергии в ноябре выросло в годовом сравнении на 3 процента до 963 гигаватт-часов. В месячном сравнении оно выросло на 23,3 процента.