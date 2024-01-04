На шоссе Таллинн-Тарту камера слежения за скоростью фотографировала все подряд

Место, где установлена камера, скорость движения ограничена 50 километрами в час. Камера сломалась вчера в 10 часов вечера и начала фотографировать пустую дорогу.

«В камере была обнаружена техническая неисправность. Блок питания камеры не выдержал повышенной токовой нагрузки. В результате камера заблокировалась в режиме перезапуска, а вспышка начала непрерывно мигать», - объяснил Арно-Марко Миллер, эксперт по мониторингу дорожного движения Центра управления дорожным движением Транспортного департамента.

Мигалка камеры контроля скорости работает отдельно от устройства камеры контроля скорости и вспышка не всегда означает, что кто-то попался на превышении скорости. «В данном случае вспышка работала, но само устройство ничего не фиксировало», - сказал он.

Представитель полиции Рагне Кейск подтвердила, что камера контроля скорости в этом месте не зафиксировала ни одного нарушения с девяти часов вечера вчерашнего дня.

Сегодня в 13:30 техник починил камеру.