На шоссе Таллинн-Тарту камера слежения за скоростью фотографировала все подряд

Камера контроля скорости на шоссе Таллинн-Тарту в районе Пыльтсамаа вчера вечером сломалась и начала беспорядочно фотографировать. Полиция заявляет, что никто не будет оштрафован несправедливо.
Место, где установлена камера, скорость движения ограничена 50 километрами в час. Камера сломалась вчера в 10 часов вечера и начала фотографировать пустую дорогу.
«В камере была обнаружена техническая неисправность. Блок питания камеры не выдержал повышенной токовой нагрузки. В результате камера заблокировалась в режиме перезапуска, а вспышка начала непрерывно мигать», - объяснил Арно-Марко Миллер, эксперт по мониторингу дорожного движения Центра управления дорожным движением Транспортного департамента.
Мигалка камеры контроля скорости работает отдельно от устройства камеры контроля скорости и вспышка не всегда означает, что кто-то попался на превышении скорости. «В данном случае вспышка работала, но само устройство ничего не фиксировало», - сказал он.
Представитель полиции Рагне Кейск подтвердила, что камера контроля скорости в этом месте не зафиксировала ни одного нарушения с девяти часов вечера вчерашнего дня.
Сегодня в 13:30 техник починил камеру.