ВИДЕО ⟩ Михаил Кылварт: Ратас и Кийк так и не смогли смириться с итогами выборов председателя

В офисе Центристской партии сегодня состоялась пресс-конфренция главы центристов Михаила Кылварта, созванная вскоре после заявления председателя центристской фракции в Рийгикогу Танеля Кийка о намерении сменить партийную принадлежность, а также возникновения слухов, что примеру Кийка могут вот-вот последовать и другие парламентарии-центристы.
Сразу после пресс-конференции Михаил Кылварт любезно согласился ответить на вопросы Rus.Postimees.
- Михаил, сразу после того, как вас избрали председателем Центристской партии, не только из уст ваших сторонников, но и из уст сторонников Танеля Кийка звучали такие слова, что нужно обязательно сохранить единство партии. Почему именно сейчас возник тот кризис в партии, о котором мы говорим сегодня? Не считаете ли, что и вы могли сделать что-то по-другому, чтобы предотвратить уход людей из партии? Сегодня во время пресс-конференции вы сказали, что в уходе людей не может быть виновата партия, но председатель виноват всегда…
- Это действительно так, председатель отвечает за все, что происходит в партии. Но на мой взгляд, и партия, и я лично очень много раз давали конкретные сигналы всем тем, кто голосовал против моей кандидатуры на конгрессе, что это все в прошлом, что дальше мы должны идти вместе. И что и личные выпады, и черные кампании, которые были устроены, можно забыть, и можно двигаться дальше.
Но для того, чтобы сотрудничество состоялось, для этого нужно как минимум две стороны. Если эти сигналы даются, если люди привлекаются, если вопросы обсуждаются, но с другой стороны по-прежнему есть недовольство решением конгресса, если по-прежнему есть ощущение, что должен быть другой человек председателем партии, то этого сотрудничества очень сложно добиться.
В то же время я не раз говорил однопартийцам, что если кого-то не устраивает председатель партии, то через два года будет следующий конгресс. И это всегда можно поменять.
- Вы сказали сегодня на пресс-конференции, что не услышали на этой неделе никаких содержательных аргументов в пользу необходимости выхода из Центристской партии, о которой высказывались некоторые центристы. В то же время и Танель Кийк, и Юри Ратас не раз говорили в эти дни о том, что их не устраивает, что в партии остаются полутона. По вашему мнению, о чем идет речь? Можно ли сказать, что в основном противоречия внутри партии касаются тем перехода на эстоноязычное образование и отношения к российской агрессии против Украины?
- Мне кажется, что вот эти упреки в отношении полутонов от Юри Ратаса и Танеля Кийка звучат несколько неоднозначно. Я не знаю, о чем идет речь. Тогда нужно говорить о конкретных событиях, где недостаточно было четкости и уверенности. Я таких событий не знаю. По всем темам я всегда даю достаточно четкие комментарии. В том числе и по проблемным темам. Так что не очень понятно, о чем, собственно, говорят.
- Сегодня на пресс-конференции вы сказали, что не можете еще более очевидно осудить российскую агрессию против Украины, чем вы уже это неоднократно делали. Но если вашим оппонентам в партии не хватает даже ваших поездок в Украину, чего тогда, как вам кажется, они от вас ждут? Называния Владимира Путина военным преступником в каком-то специальном формате? Если эти ожидания действительно таковы, готовы ли вы пойти на такой шаг?
- Слушайте, мы уже глупости обсуждаем на самом деле. Давайте называть вещи своими именами. Юри Ратасу и Танелю Кийку не подходит решение конгресса. Что бы и как я не говорил, в каком контексте, все равно всегда найдется причина, по которой моя риторика и мое пребывание на посту председателя партии их не устраивает. Поэтому не нужно разводить политическую демагогию, нужно просто называть вещи своими именами.
- Из слов Юри Ратаса на этой неделе можно было сделать вывод, что едва ли не главная вещь, которая не устраивает его сейчас в Центристской партии, это баллотирование в депутаты Европарламента Яны Тоом. Если это действительно так, если бы Юри Ратаса можно было удержать в партии такой ценой, вы бы попытались убедить Яну Тоом не баллотироваться в евродепутаты, или это совершенно непродуктивная тема для разговора?
- Я совершенно точно не буду отговаривать Яну Тоом баллотироваться в Европарламент. Почему это, собственно говоря, должно происходить? Оба политика хотят баллотироваться, это нормально, и в политике, как и в спорте, я думаю, должна быть честная конкуренция. Честная борьба, а не подножки на выходе на ринг. У меня тут нет никаких вопросов, избиратель должен делать выбор, у нас демократия в стране. Все имеют право участвовать в выборах, и избиратель решает, кого выбрать.
- Также в ходе сегодняшней пресс-конференции вы решительно опровергли утверждения о том, что противоречия внутри Центристской партии проходят по национальному признаку. Таким образом, нынешний кризис в партии - это не конец идеи Центристской партии как объединяющей эстонцев и русскоязычных людей политической силы? Партия не начнет превращаться в моноэтническую? Она по-прежнему будет стараться быть привлекательной для всех жителей, независимо от их национальности?
- Ну, национальную карту пытались использовать против нас конкуренты Центристской партии на протяжении десятилетий. В этом нет ничего нового. Плохо то, что теперь некоторые политики пытаются использовать эту карту во внутрипартийной борьбе. Я предупреждал еще до конгресса, что это плохо кончится. Что мы сами будем подрывать авторитет своей партии. И на самом деле будем подрывать тот основной сигнал, который мы всегда давали обществу.
Основной ресурс общества - это солидарность. И именно Центристская партия всегда отличалась тем, что мы всегда пытались объединять людей, а не разъединять. Именно Центристская партия говорила о необходимости консолидации. Может быть, мы не всегда удачно это формулировали, может быть, мы не всегда были в состоянии эту консолидацию достичь в своей партии, но это всегда было для нас важно. И такими посылами мы сейчас сами, конечно, рубим сук, на котором сидим.
У нас в партии есть эстонцы, русские, и если мы сами начнем делиться по национальному признаку, как это сейчас предлагает делать Юри Ратас, и отчасти - и Танель Кийк, то это путь в никуда.
- Сегодня вы уже сказали о том, что ошибаются те, кто говорит, что у Центристской партии нет будущего. Из партии ранее ушли Тынис Мельдер, Яанус Карилайд, Мария Юферева-Скуратовски, но в какой-то момент исход людей притормозился, у партии снова стал расти рейтинг. Но вот сейчас встал на повестку уход Танеля Кийка, Юри Ратаса, людей, кто, возможно, политики повыше рангом, чем уже ушедшие. Насколько нынешняя ситуация опасна для партии, может ли идти речь об угрозе развала, знаете ли вы, как предотвратить худшее для партии и сохранить ее в качестве одной из ведущих эстонских партий?
- Безусловно, это проблема, что политики уходят из партии. Но с другой стороны, ничего не поделаешь. Гораздо разумнее и конструктивнее направлять энергию на развитие партии и на движение вперед, а не на постоянный раздрай внутри партии. И если это должно было произойти, то лучше, что это произошло сейчас. А не еще через полгода. Поэтому тех, кто не хочет работать на благо Центристской партии, их действительно тяжело удержать. И если такое решение уже принято, то его надо реализовывать.
А Центристская партия пойдет дальше. У нас многолетняя история, большой опыт различных кризисов, в том числе и кризисов ухода людей из партии. Поэтому мы используем этот опыт, чтобы двигаться дальше.