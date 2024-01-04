ВИДЕО ⟩ Михаил Кылварт: Ратас и Кийк так и не смогли смириться с итогами выборов председателя

В то же время я не раз говорил однопартийцам, что если кого-то не устраивает председатель партии, то через два года будет следующий конгресс. И это всегда можно поменять.

- Вы сказали сегодня на пресс-конференции, что не услышали на этой неделе никаких содержательных аргументов в пользу необходимости выхода из Центристской партии, о которой высказывались некоторые центристы. В то же время и Танель Кийк, и Юри Ратас не раз говорили в эти дни о том, что их не устраивает, что в партии остаются полутона. По вашему мнению, о чем идет речь? Можно ли сказать, что в основном противоречия внутри партии касаются тем перехода на эстоноязычное образование и отношения к российской агрессии против Украины?

- Мне кажется, что вот эти упреки в отношении полутонов от Юри Ратаса и Танеля Кийка звучат несколько неоднозначно. Я не знаю, о чем идет речь. Тогда нужно говорить о конкретных событиях, где недостаточно было четкости и уверенности. Я таких событий не знаю. По всем темам я всегда даю достаточно четкие комментарии. В том числе и по проблемным темам. Так что не очень понятно, о чем, собственно, говорят.