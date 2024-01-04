Легендарный защитник сборной Эстонии перешел из «Флоры» в стан ее главного конкурента

Калласте, который провел 59 матчей за сборную Эстонии и четыре раза становился чемпионом Эстонии, с 2020 года представлял таллиннскую «Флору», воспитанником молодежной академии которой он является.

В 2023 году, когда «Флора» выиграла чемпионат, у Калласте закончился контракт с клубом, который не был продлен.

«После непродления контракта с «Флорой» мне позвонили из «Левадии» и проявили большой интерес. Я сам хотел продолжать играть в футбол, мы договорились, и присоединиться было очень легко. У «Левадии» нет другой цели, кроме как стать чемпионом. У меня тоже такая же цель!». Об этом Калласте говорит в пресс-релизе, распространенном клубом «Левадия».

«Я, конечно, помогу команде своими умениями, но какие из них пригодятся лучше всего, мы узнаем в конце сезона. Надеюсь, лучшим моим качеством будет не мой возраст!». При этом, помимо пресс-релиза, «Левадия» также выпустила довольно красочный видеоролик о присоединении Калласте к ее рядам: