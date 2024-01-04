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ЮРИ РАТАС ⟩ Центристская партия переживает кризис, на следующей неделе состоятся важные встречи

Кылварт не справился с ролью председателя
Юри Ратас
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Михаил Кылварт и Юри Ратас.
Михаил Кылварт и Юри Ратас. Фото: Dmitri Kotjuh
  • Будут ли все-таки колеса крутиться, или нет...
  • Кылварт вместе со своим руководством не смог наладить сотрудничество и построить сплоченную команду

Я был ошеломлен, когда нынешний председатель перед XX внеочередным съездом партии заявил, что у партии отсутствуют ценности. Извините, но как можно годами быть членом Центристской партии, не зная, каковы ее ценности, – разводит руками Юри Ратас (Центристская партия). В свете сегодняшнего дня Центристская партией стоит перед серьезным вызов. Больно признавать, что дорогая мне партия – Центристская партия, председателем которой я совсем недавно был, достигла критической точки. Уход многих хороших однопартийцев – это потеря не только коллег, но потеря и с точки зрения ценностей, которые всегда были нашим ориентиром на политическом ландшафте Эстонии.

В сложившейся ситуации возник вопрос о необходимости проанализировать и подумать, можно ли еще оказавшуюся в кювете телегу вытащить лебедкой на дороге. Будут ли все-таки колеса крутиться, или нет...

Как дальше?

В ближайшие недели планирую встретиться с членами региональных отделений Центристской партии, среди которых много хороших единомышленников, уже много лет связанных с партией. Я, конечно, планирую пообщаться с уважаемыми членами-учредителями, чье смелое решение и воля породили ориентированную на интересы Эстонии политическую партию. И я обязательно посоветуюсь со своим соседкой по парте, другом и единомышленником Кадри (Симсон).

Прежде всего, цель этих обсуждений – найти решения для дальнейшего построения нашего общего пути. Потому что ценности и принципы, которые несет Центристская партия, очень правильные. Однако главным вопросом для меня остается то, что новый председатель Михаил Кылварт не смог вместе со своим руководством наладить сотрудничество и построить сплоченную команду из Центристской партии.

Все эти последние 23 года мое сердце билось в одном ритме с Центристской партией. Я полностью предан этой политической партии, я всю душу вкладывал, работая для всего народа Эстонии, имея в виду только одну цель, чтобы каждый последующий день становился лучше для Эстонии. Мне всегда было ясно, за что и за кого выступает Центристская партия Эстонии, почему я в этой партии, и чего хочу достичь, будь то рядовым членом партии в районе Нымме, или членом Рийгикогу, как мэр Таллинна или как премьер-министр.

Тем более, я был потрясен, когда нынешний председатель перед XX внеочередным съездом партии заявил, что у партии отсутствуют ценности. Извините, но как можно годами быть членом Центристской партии, не зная, каковы партийные ценности?

Да, это правда, что многие из сегодняшних коллег были членами Центристской партии за эти годы значительно меньше, чем я, да я состою в партии значительно дольше, чем и ее нынешний председатель. Но чтобы получить ясность в ценностях и принятых решениях, достаточно открыть любую платформу Центристской партии. И их много.

Взгляд в будущее

Осмелюсь сказать, что, когда речь идет о социальной сфере, средствах существования людей, экономике, политике здравоохранения, местных самоуправлениях, эти темы являются козырными картами Центристской партии в эстонской политике. Эти платформы и повестка в этих областях всегда были очень сильны в Центристской партии.

Политические решения – это не только взгляд на прошлое, но и размышление о будущем. Принимаю ли я сегодня конкретные решения? В настоящее время у меня нет планов принимать подобные решения. Понятно, что у каждого председателя партии должно быть время сформировать команду и культуру сотрудничества, чтобы обеспечить эффективное функционирование партии на государственном уровне. К сожалению, за сто дней этого пока не удалось добиться.

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