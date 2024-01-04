ЮРИ РАТАС ⟩ Центристская партия переживает кризис, на следующей неделе состоятся важные встречи

- Будут ли все-таки колеса крутиться, или нет...
- Кылварт вместе со своим руководством не смог наладить сотрудничество и построить сплоченную команду
Я был ошеломлен, когда нынешний председатель перед XX внеочередным съездом партии заявил, что у партии отсутствуют ценности. Извините, но как можно годами быть членом Центристской партии, не зная, каковы ее ценности, – разводит руками Юри Ратас (Центристская партия). В свете сегодняшнего дня Центристская партией стоит перед серьезным вызов. Больно признавать, что дорогая мне партия – Центристская партия, председателем которой я совсем недавно был, достигла критической точки. Уход многих хороших однопартийцев – это потеря не только коллег, но потеря и с точки зрения ценностей, которые всегда были нашим ориентиром на политическом ландшафте Эстонии.