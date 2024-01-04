ЮРИ РАТАС ⟩ Центристская партия переживает кризис, на следующей неделе состоятся важные встречи

В сложившейся ситуации возник вопрос о необходимости проанализировать и подумать, можно ли еще оказавшуюся в кювете телегу вытащить лебедкой на дороге. Будут ли все-таки колеса крутиться, или нет...

Как дальше?

В ближайшие недели планирую встретиться с членами региональных отделений Центристской партии, среди которых много хороших единомышленников, уже много лет связанных с партией. Я, конечно, планирую пообщаться с уважаемыми членами-учредителями, чье смелое решение и воля породили ориентированную на интересы Эстонии политическую партию. И я обязательно посоветуюсь со своим соседкой по парте, другом и единомышленником Кадри (Симсон).

Прежде всего, цель этих обсуждений – найти решения для дальнейшего построения нашего общего пути. Потому что ценности и принципы, которые несет Центристская партия, очень правильные. Однако главным вопросом для меня остается то, что новый председатель Михаил Кылварт не смог вместе со своим руководством наладить сотрудничество и построить сплоченную команду из Центристской партии.