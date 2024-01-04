«Новости в 7» за 4 января: почему «лихорадит» Партию реформ, как НКО «Слава Украине» восстанавливает репутацию, опасно ли возвращение к теме добычи фосфоритов, перепись обитателей Лондонского зоопарка

Сегодня в выпуске:

- Партию реформ «знобит и лихорадит». Рейтинги на самом низком уровне за 10 лет, волна критики нарастает, ведущие реформисты требуют перемен в политике. В каком состоянии главная политическая сила Эстонии встретила Новый год, разбиралась наш корреспондент

- Это важно: у центристской партии новые серьезные проблемы, Михаил Кылварт созвал экстренную пресс-конференцию; с 1 февраля границу в Нарве можно будет пересечь только пешком; стоимость электроэнергии в пятницу взметнется до небес

- Скандально известное НКО «Слава Украине» продолжает бороться за восстановление репутации. Какими способами благотворители намерены вернуть доверие жертвователей и какими проектами они заняты сейчас, в репортаже нашей съемочной группы

- Грядет новая фосфоритная война? Через 40 лет эстонские геологи вновь приступили к исследованию перспективных полезных ископаемых. Репортаж нашего регионального корреспондента

- Это интересно: когда из Нарвы можно будет попасть напрямую в Ригу и Вильнюс? Мальчик в США прошел «Тетрис» до конца, увидел ли он мультфильм? Сильный снегопад в Швеции вызвал хаос на дорогах.

- Служители Лондонского зоопарка приступили к важной ежегодной миссии - переписи всех имеющихся животных. Как и для чего это делается - в нашем материале.

Эти и другие новости в выпуске информационного журнала «Новости в 7» на Канале 7 за 4 января.