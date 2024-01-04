Глава фракции реформистов в столичном горсобрании: центристов можно отстранить от управления Таллинном

«Я читал о готовности председателя таллиннского отделения социал-демократов Раймонда Кальюлада сформировать в Таллинне коалицию без Центристской партии. «Когда же еще, если не сейчас», - были его слова. Если это действительно так, давайте соберемся и обсудим этот вопрос», - сказал Пере.

«Как председатель фракции Партии реформ я могу подтвердить, что свержение Кылварта из-за нас не задержится. Приход к власти Центристской партии, микроменеджмент Кылварта и его устаревшее понимание того, что такое город, - все это сдерживает развитие столицы на протяжении многих лет. Я считаю, что эту позицию разделяют и другие оппозиционные партии. Если социал-демократы пришли к такому же мнению, то теперь у них есть возможность доказать это действиями, - сказал Пере. - Иначе жизнь в столице продолжит ухудшаться, и следующей зимой мы сможем прочитать, как городские власти используют деньги налогоплательщиков вместо уборки снега на собственные рождественские премии».