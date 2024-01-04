Кая Каллас: никакой смены коалиции не планируется

В контексте темы выхода Танеля Кийка из Центристской партии сегодня начали распространяться слухи о том, что за такой комбинацией может стоять следующий механизм: Кийк и его коллеги присоединятся к социал-демократам, изменится соотношение голосов в Рийгикогу, к коалиции под руководством Партии реформ теперь присоединится более крупная фракция социал-демократов, «Ээсти 200» будет исключена из правительства, и новое правительство будет сформировано Партией реформ и социал-демократами.