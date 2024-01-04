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Кая Каллас: никакой смены коалиции не планируется

Микк Салу
, журналист
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Кая Каллас.
Кая Каллас. Фото: Konstantin Sednev

Премьер-министр Кая Каллас (Партия реформ) опровергает предположения, что будто бы Партия реформ может вышвырнуть из правительства «Ээсти 200», учитывая, что количество депутатов, перешедших из Центристской партии в Социал-демократическую партию, в конечном итоге поможет сформировать власть только лишь силами Партии реформ и социал-демократов.

В контексте темы выхода Танеля Кийка из Центристской партии сегодня начали распространяться слухи о том, что за такой комбинацией может стоять следующий механизм: Кийк и его коллеги присоединятся к социал-демократам, изменится соотношение голосов в Рийгикогу, к коалиции под руководством Партии реформ теперь присоединится более крупная фракция социал-демократов, «Ээсти 200» будет исключена из правительства, и новое правительство будет сформировано Партией реформ и социал-демократами.

Каллас категорически отвергает эту картину. «Я слышала про это, но за этим ничего не стоит». По мнению Каллас, это пропаганда: она подозревает, что председатель «Отечества» Урмас Рейнсалу распространяет эти слухи с целью рассорить Партию реформ, социал-демократов и «Ээсти 200». «Ничего подобного нет, - настаивает Каллас. - Мне вообще надоели коалиционные переговоры».

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