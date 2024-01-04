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В Силламяэ ударили ножом молодого мужчину

BNS
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Полицейский автомобиль. Иллюстративное фото.
Полицейский автомобиль. Иллюстративное фото. Фото: Marko Saarm

В Силламяэ во вторник был обнаружен мужчина с ножевыми ранениями; подозреваемый в нанесении ножевых ранений задержан полицией.

Утром во вторник медикам поступил вызов на улицу Кеск в Силламяэ, где помощь требовалась 24-летнему мужчине, сообщила пресс-служба Департамента полиции и погранохраны. «Скорая помощь» доставила мужчину в больницу, где у него обнаружили множественные ножевые ранения.

В качестве подозреваемого в совершении преступления полиция задержала 23-летнего молодого человека. Точные обстоятельства происшествия полиция выяснит в рамках уголовного производства.

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