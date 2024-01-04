Ученые отвечают: от каких видов рака эффективно защитит отказ от алкоголя?

Сокращение потребления алкоголя или отказ от него хотя бы на один месяц может принести пользу для здоровья, включая улучшение сна, усиление иммунитета, улучшения состояния сердца и мозга. Новое исследование показывает, что отказ от алкоголя также может снизить риск развития рака.