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Ученые отвечают: от каких видов рака эффективно защитит отказ от алкоголя?

PM Tervis
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Отказ от алкоголя может быть действенной профилактикой, защищающей от опасных заболеваний. Иллюстративное фото.
Отказ от алкоголя может быть действенной профилактикой, защищающей от опасных заболеваний. Иллюстративное фото. Фото: Shutterstock

Исследования показали, что употребление алкоголя увеличивает риск развития некоторых видов рака. По данным Всемирной организации здравоохранения, в 2020 году более 740 000 случаев рака были вызваны употреблением алкоголя.

Сокращение потребления алкоголя или отказ от него хотя бы на один месяц может принести пользу для здоровья, включая улучшение сна, усиление иммунитета, улучшения состояния сердца и мозга. Новое исследование показывает, что отказ от алкоголя также может снизить риск развития рака.

Исследовательская группа Международного агентства по изучению рака (IARC) пришла к своему недавнему выводу после серии исследований, в которых оценивалось влияние сокращения или прекращения употребления алкоголя и взаимосвязь между риском развития рака.

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