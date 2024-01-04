В Японии из-под развалин спасли старушку: она продержалась три дня с момента землетрясения

Ранее в четверг премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что на настоящий момент из-под руин рухнувших зданий вызволено уже 150 человек; спасатели продолжают поиски, чтобы спасти максимальное число людей.

По предварительным данным, в результате землетрясения магнитудой 7,6 баллов, эпицентр которого находился на полуострове Ното, погибли по меньшей мере 82 человека и было ранено более 330. Более 30 000 человек в пострадавших районах по-прежнему находятся в специально оборудованных убежищах, при этом в некоторых городах есть перебои с водой, электричеством и интернетом.

Многие люди, в основном в городах Судзу и Вадзима, все еще остаются под обломками своих домов. Спасенная женщина тоже находилась под обломками на первом этаже дома с самого момента землетрясения.

Ее спасение было тем более счастливым, что в четверг закрылось так называемое окно возможностей продолжительностью в 72 часа. Позже, чем через трое суток с момента землетрясения, шансы найти выживших начинают резко снижаться.

«Ситуация чрезвычайно сложная, но с точки зрения спасения жизней я прошу, чтобы вы предприняли все возможные усилия, чтобы к сегодняшнему вечеру, когда истекут 72 часа с момента катастрофы, спасти как можно больше жизней», - призвал в четверг спасателей премьер-министр Фумио Кисида.

Вадзима до и после землетрясения. Фото: BBC