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Ляэнеметс: жду шагов центристов, только тогда смогу комментировать тему чьего-то перехода в ряды соцдемов

Postimees
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Лаури Ляэнеметс.
Лаури Ляэнеметс. Фото: Arvo Meeks

Председатель Социал-демократической партии, министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс не подтвердил и не опроверг сегодня вечером сообщение о том, что ряд политиков Центристской партии планируют сменить партийную принадлежность и присоединиться к социал-демократам.

На данный момент известно, что Танель Кийк покидает Центристскую партию, в СМИ упоминается еще несколько имен. Например, Яак Ааб сказал Postimees, что не отрицает переговоров с социал-демократами, но окончательного решения еще не принял.

Андре Ханимяги, бывший генеральный секретарь Центристской партии и нынешний член Рийгикогу, также оставил вопрос открытым. На вопрос Postimees, уходит ли он тоже из партии, он сказал, что не даст ни отрицательного, ни положительного ответа.

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