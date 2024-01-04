Ляэнеметс: жду шагов центристов, только тогда смогу комментировать тему чьего-то перехода в ряды соцдемов

На данный момент известно, что Танель Кийк покидает Центристскую партию, в СМИ упоминается еще несколько имен. Например, Яак Ааб сказал Postimees, что не отрицает переговоров с социал-демократами, но окончательного решения еще не принял.

Андре Ханимяги, бывший генеральный секретарь Центристской партии и нынешний член Рийгикогу, также оставил вопрос открытым. На вопрос Postimees, уходит ли он тоже из партии, он сказал, что не даст ни отрицательного, ни положительного ответа.