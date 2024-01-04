Председатель Социал-демократической партии, министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс не подтвердил и не опроверг сегодня вечером сообщение о том, что ряд политиков Центристской партии планируют сменить партийную принадлежность и присоединиться к социал-демократам.
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Ляэнеметс: жду шагов центристов, только тогда смогу комментировать тему чьего-то перехода в ряды соцдемов
На данный момент известно, что Танель Кийк покидает Центристскую партию, в СМИ упоминается еще несколько имен. Например, Яак Ааб сказал Postimees, что не отрицает переговоров с социал-демократами, но окончательного решения еще не принял.