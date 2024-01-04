«Исламское государство» взяло на себя ответственность за взрывы в Иране

Два взрыва на кладбище в иранском городе Кермане, по последним данным, унесли жизни по меньшей мере 84 человек. Они произошли в момент повышенной напряженности в отношениях Ирана с Израилем и США.

«Исламское государство» в своих аккаунтах в телеграме сообщило, что взрывы устроили два его последователя (оно назвало их поименно) с поясами, начиненными взрывчаткой.

Иранские государственные СМИ ранее тоже сообщали, что по крайней мере первый из взрывов был устроен смертником - и второй, вероятно, тоже.

Высшие руководители Ирана, вплоть до духовного лидера аятоллы Хаменеи, угрожали отомстить виновным в этом злодеянии, не уточняя, кого имеют в виду. После взрывов во многих городах страны собирались толпы людей, скандировавших «Смерть Америке» и «Смерть Израилю».

Сам Сулеймани был архитектором того, что Иран называет «осью сопротивления» - сети военизированных движений в странах Ближнего Востока, прежде всего Ливане, Сирии, Йемене и Ираке. Четыре года назад, в январе 2020 года, он был убит в Ираке американским дроном.

«Исламское государство» - это суннитская группировка, Иран же - шиитская страна. Эти две ветви ислама, сунниты и шииты, враждуют между собой.