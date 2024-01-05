Полиция: праздники омрачены насилием – люди разучились контролировать эмоции и общаться вживую

– Кто является типичными жертвами домашнего насилия? Всегда ли это женщины?
– В большинстве случаев, к сожалению, это женщины: 80% жертв. На втором месте – мужчины, на третьем – дети и пожилые люди.
– В какой мере насилие криминализировано в Эстонии? Предусмотрены ли наказания? Какие?
– За физическое насилие в отношении незнакомого лица, согласно статье 121 Пенитенциарного кодекса, предусмотрены серьезные санкции – вплоть до одного года тюрьмы. Если речь идет о семейном насилии, то до пяти лет тюрьмы.
– Если кто-то оказался свидетелем насилия, как действовать? Наверное, не каждый рискнет заявить в полицию на агрессивного соседа?
– Если оценивать все за и против, всегда в приоритете – жизнь человека. Следует помнить, что один звонок может спасти жизнь другого человека.
– Что помогает, а что не помогает в борьбе с домашним насилием?
– Важно, чтобы жертва насилия осознавала, что является жертвой. Это уже полпобеды. В таком случае человек готов сам действовать и принимать помощь.
Намного хуже, когда человек ни с кем не общается, не обсуждает проблему с родственниками, не обращается за помощью, в том числе в социальные службы. Тем самым, он косвенно поощряет действия агрессора.
– Насилие – проблема не только семьи?
– Это проблема общества в целом, хотя корнями она может уходить в семью. Нередко родственники – в курсе происходящего, но годами замалчивают проблему.
– Можно ли насилие в семье предотвратить?