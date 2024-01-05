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Полиция: праздники омрачены насилием – люди разучились контролировать эмоции и общаться вживую

Елена Поверина
, ведущая видеорубрики
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  • За год поступило 10 900 сигналов о насилии в семьях
  • Застолья всё чаще оборачиваются побоями
  • 80% пострадавших – женщины

Почему в праздники процветает семейно-бытовое насилие? Общество становится более агрессивным? Как положить конец домашнему насилию?

На вопросы Rus.Postimees ответила в прямом эфире руководитель следственной группы по делам о домашнем насилии Ида-Харьюского отдела полиции Оксана Никифорова

Выдержки из беседы:

– Количество сигналов о бытовом насилии в период праздников растет из года в год. Почему?

– Причин несколько. Одна из них – психологическая. Во время праздников появляется время для общения вживую, при распитии алкоголя вспыхивают конфликты, которые выливаются в семейное насилие – потасовки и драки.

– Мы разучились общаться?

– Мы разучились контролировать свои эмоции.

– Становится ли общество более агрессивным?

– Не считаю, что это так. Просто бытовые проблемы, а также глобальные мировые кризисы зачастую превращают любое обсуждение в конфликт, а эмоции выливаются на близких.

– Насколько часто застолья заканчиваются побоями? С какими случаями приходится сталкиваться полицейским?

– Пострадавшие далеко не всегда обращаются в полицию. Таким образом, в статистике отражаются не все случаи. Тем не менее, каждый праздник заканчивается высоким количеством звонков в полицию. Мы всегда к этому готовы, реагируем на происшествия усиленным составом.

В течение года полиция получает 10 900 вызовов, связанных с семейным насилием. Это большая цифра. Пострадавших – еще больше, поскольку за каждым случаем может стоять несколько жертв насилия. 80% позвонивших – сами пострадавшие.

Цифры – печальные, но позитивно то, что 10 900 человек знали, как действовать и куда обращаться за помощью, звонили на номер 112. Важно и то, что этим людям хватило смелости обратиться в полицию.

– Кто является типичными жертвами домашнего насилия? Всегда ли это женщины?

– В большинстве случаев, к сожалению, это женщины: 80% жертв. На втором месте – мужчины, на третьем – дети и пожилые люди.

– В какой мере насилие криминализировано в Эстонии? Предусмотрены ли наказания? Какие?

– За физическое насилие в отношении незнакомого лица, согласно статье 121 Пенитенциарного кодекса, предусмотрены серьезные санкции – вплоть до одного года тюрьмы. Если речь идет о семейном насилии, то до пяти лет тюрьмы.

– Если кто-то оказался свидетелем насилия, как действовать? Наверное, не каждый рискнет заявить в полицию на агрессивного соседа?

– Если оценивать все за и против, всегда в приоритете – жизнь человека. Следует помнить, что один звонок может спасти жизнь другого человека.

– Что помогает, а что не помогает в борьбе с домашним насилием?

– Важно, чтобы жертва насилия осознавала, что является жертвой. Это уже полпобеды. В таком случае человек готов сам действовать и принимать помощь.

Намного хуже, когда человек ни с кем не общается, не обсуждает проблему с родственниками, не обращается за помощью, в том числе в социальные службы. Тем самым, он косвенно поощряет действия агрессора.

– Насилие – проблема не только семьи?

– Это проблема общества в целом, хотя корнями она может уходить в семью. Нередко родственники – в курсе происходящего, но годами замалчивают проблему.

– Можно ли насилие в семье предотвратить?

– Можно, если вовремя понять, что отношения стали нездоровыми. В таком случае необходимо поделиться опасениями с родственниками, друзьями или обратиться в службы поддержки. Проанализировав ситуацию, следует сделать вывод: вам дальше по пути с партнером-агрессором или стоит развестись. Лучше это сделать в самом начале и не ждать, когда ситуация будет доведена до крайности.

Подробнее в повторе! 

Студия Postimees: семейного насилия стало больше? / Одежда ведущей: Tallinna Kaubamaja / Weekend Max Mara
Студия Postimees: семейного насилия стало больше? / Одежда ведущей: Tallinna Kaubamaja / Weekend Max Mara Фото: Erik Prozes
  • Количество сигналов о бытовом насилии в период праздников постоянно растет. Почему? 
  • Насколько часто застолья заканчиваются побоями? С какими случаями приходится сталкиваться полицейским?
  • О чем говорят цифры разных лет?
  • В какой мере насилие криминализировано в Эстонии?
  • Что помогает и не помогает в борьбе с насилием?
  • Каковы наиболее распространенные причины агрессии?
  • Становится ли общество в целом более агрессивным?
  • Насилие – проблема не только семьи?
  • Кто является типичными жертвами домашнего насилия?
  • Как остановить домашнее насилие?
  • Можно ли насилие в семье предотвратить?
  • Как выстроить путь от конфликтов к доверию?

Одежда ведущей: Tallinna Kaubamaja / Weekend Max Mara 

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