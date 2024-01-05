Полиция: праздники омрачены насилием – люди разучились контролировать эмоции и общаться вживую

На вопросы Rus.Postimees ответила в прямом эфире руководитель следственной группы по делам о домашнем насилии Ида-Харьюского отдела полиции Оксана Никифорова.

Выдержки из беседы:

– Количество сигналов о бытовом насилии в период праздников растет из года в год. Почему?

– Причин несколько. Одна из них – психологическая. Во время праздников появляется время для общения вживую, при распитии алкоголя вспыхивают конфликты, которые выливаются в семейное насилие – потасовки и драки.

– Мы разучились общаться?

– Мы разучились контролировать свои эмоции.

– Становится ли общество более агрессивным?

– Не считаю, что это так. Просто бытовые проблемы, а также глобальные мировые кризисы зачастую превращают любое обсуждение в конфликт, а эмоции выливаются на близких.

– Насколько часто застолья заканчиваются побоями? С какими случаями приходится сталкиваться полицейским?

– Пострадавшие далеко не всегда обращаются в полицию. Таким образом, в статистике отражаются не все случаи. Тем не менее, каждый праздник заканчивается высоким количеством звонков в полицию. Мы всегда к этому готовы, реагируем на происшествия усиленным составом.

В течение года полиция получает 10 900 вызовов, связанных с семейным насилием. Это большая цифра. Пострадавших – еще больше, поскольку за каждым случаем может стоять несколько жертв насилия. 80% позвонивших – сами пострадавшие.