Студия Postimees: семейного насилия стало больше?

Почему в праздники процветает семейно-бытовое насилие? Общество становится более агрессивным? Как положить конец домашнему насилию?
На вопросы Rus.Postimees ответит в прямом эфире представитель полиции, руководитель процессуальной группы по делам о домашнем насилии Оксана Никифорова. Следите за беседой в 13:00!
- Количество сигналов о бытовом насилии в период праздников постоянно растет. Почему?
- Насколько часто застолья заканчиваются побоями? С какими случаями приходится сталкиваться полицейским?
- О чем говорят цифры разных лет?
- В какой мере насилие криминализировано в Эстонии?
- Что помогает и не помогает в борьбе с насилием?
- Каковы наиболее распространенные причины агрессии?
- Становится ли общество в целом более агрессивным?
- Насилие – проблема не только семьи?
- Кто является типичными жертвами домашнего насилия?
- Как остановить домашнее насилие?
- Можно ли насилие в семье предотвратить?
- Как выстроить путь от конфликтов к доверию?