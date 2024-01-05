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Студия Postimees: семейного насилия стало больше?

13:00 комментирует полиция
Елена Поверина
, ведущая видеорубрики
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Почему в праздники процветает семейно-бытовое насилие? Общество становится более агрессивным? Как положить конец домашнему насилию?

На вопросы Rus.Postimees ответит в прямом эфире представитель полиции, руководитель процессуальной группы по делам о домашнем насилии Оксана Никифорова. Следите за беседой в 13:00! 

  • Количество сигналов о бытовом насилии в период праздников постоянно растет. Почему? 
  • Насколько часто застолья заканчиваются побоями? С какими случаями приходится сталкиваться полицейским?
  • О чем говорят цифры разных лет?
  • В какой мере насилие криминализировано в Эстонии?
  • Что помогает и не помогает в борьбе с насилием?
  • Каковы наиболее распространенные причины агрессии?
  • Становится ли общество в целом более агрессивным?
  • Насилие – проблема не только семьи?
  • Кто является типичными жертвами домашнего насилия?
  • Как остановить домашнее насилие?
  • Можно ли насилие в семье предотвратить?
  • Как выстроить путь от конфликтов к доверию?
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