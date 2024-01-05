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Тоом: половина фракции центристов переходит в соцдемы

rus.postimees.ee
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Яна Тоом
Яна Тоом Фото: Erik Tikan

Вице-председатель Центристской партии, депутат Европарламента Яна Тоом в четверг поздно вечером подтвердила на своей странице в FB, что половина фракции центристов переходит в соцдемы.

«Завтра (в пятницуприм.ред.) половина фракции центристов переходит в соцдемы – с чем соцдемов спешу, конечно, поздравить. Не было ни гроша, да вдруг алтын», – написала в соцсетях Тоом.

Политик также признала, что скандал вокруг ее имени стал триггером последних событий: «В школе нас учили, что у любой войны есть причины и повод. Я теперь тот самый Франц Фердинанд (убийство наследника престола Австро-Венгрии принято считать непосредственным поводом начала Первой мировойприм.ред.), из-за которого всё как бы началось, то есть – повод. Однако причины в другом».

Напомним, что заявлениям Танеля Кийка и Юри Ратаса о готовящемся уходе из Центристской фракции целого ряда известных политиков предшествовало требование экс-председателя центристов о недопуске Тоом к выборам в Европарламент из-за финансирования ею судебных споров высланных из Эстонии лиц.

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