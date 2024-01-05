Тоом: половина фракции центристов переходит в соцдемы

«Завтра (в пятницу – прим.ред. ) половина фракции центристов переходит в соцдемы – с чем соцдемов спешу, конечно, поздравить. Не было ни гроша, да вдруг алтын», – написала в соцсетях Тоом.

Политик также признала, что скандал вокруг ее имени стал триггером последних событий: «В школе нас учили, что у любой войны есть причины и повод. Я теперь тот самый Франц Фердинанд (убийство наследника престола Австро-Венгрии принято считать непосредственным поводом начала Первой мировой – прим.ред.), из-за которого всё как бы началось, то есть – повод. Однако причины в другом».