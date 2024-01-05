Кылварт: если кто-то делает вид, что только обдумывает выход из партии, на самом деле он уже давно принял это решение

«Но это не новость, партия это уже переживала. В 1994 году из фракции Центристской партии ушло семь человек, в 2004 году - восемь, в 2012 году примерно столько же. И всегда уходили ведущие политики... Был кризис, но партии всегда удавалось восстановить позиции», - сказал Кылварт.

По его словам, Центристская партия не единственная, кто пережил такие кризисы, были кризисы и у «Отечества», но сейчас эта партия находится на взлете.

«Надо признать, что некоторые решившие уйти изначально подавали другие сигналы или вообще не были готовы обсуждать этот вопрос. Со своей стороны могу заверить, что всегда был открыт для общения», - подтвердил Кылварт.

По его словам, нужно разговаривать с людьми. «Каждый человек - ценность, но есть и определенный предел. Этих переговоров за три месяца было очень много. И я постоянно подавал сигналы о том, что готов забыть то, что было до съезда Центристской партии и во время съезда. Чтобы забыть направленную против меня кампанию», - сказал Кылварт.

Кылварт напомнил, что оппозиция партии неоднократно разыгрывала против него национальную карту. «У меня простое понимание – партию можно спасти, имея четкие цели и повседневную рутину», - сказал Кылварт, отметив, что желание некоторых политиков выйти из партии возникло только тогда, когда ситуация в партии стала стабилизироваться и рейтинг начал расти.

Кылварт добавил, что если кто-то пытается создать впечатление, что выход из партии еще только обдумывается, то на самом деле эти решения и новые договоренности были приняты уже давно.