Спортивные функционеры исключили из расписания знаменитое соревнование: это трагедия и идиотизм

FIS приняла такое решение из-за того, что лыжная гонка «Хольменколлен 50» должна состояться сразу после чемпионата мира в Норвегии, где аналогичная дистанция уже запланирована. Отмена легендарного конкурса вызвала бурю возмущения.

«Первая лыжная гонка на 50 км в Холменколлене состоялась в 1888 году. Это одно из старейших спортивных соревнований в мире», — сказал Тур Готаас, журналист норвежского издания VG, который тут же провел сравнение с Олимпийскими играми 2012 года в Лондоне.

«Это выглядит примерно, как если бы из-за Олимпиады в Лондоне отменили Уимблдон. Отмена Хольменколлена – непонятное, трагическое, идиотское и сумасбродное решение», - добавил он.

Заявление и позицию норвежского журналиста поддержало множество лыжников. В их числе и спортсмены норвежской сборной Эдвин Ангер, Фрида Карлссон и Уильям Поромаа. Однако нашлись и те, кто счел такое решение оправданным.

«Просто невозможно все сделать. В течение года проходит много соревнований. Если бы я был должен на каждом бороться за первое место, было бы сложно постоянно сохранять хорошую форму», - сказал шведский лыжник Йенс Бурман.